Waduh! Penjualan Apple di Pasar Smartphone Eropa di Bawah Produsen China

JAKARTA – Bisnis smartphone di seluruh dunia memang didominasi oleh dua raksasa produsen ponsel yakni Samsung dan Apple. Namun, hal itu berbeda jika kawasannya diubah untuk pasar Eropa saja. Diketahui di pasar Eropa, Apple hanya menduduki posisi yang lebih rendah dibanding Huawei, dan masih sama seperti biasanya, Samsung berada di atas puncak di pasar Eropa.

Kini Huawei telah menyalip kembali bisnis smartphone di pasar Eropa. Huawei telah merebut kembali posisi nomor dua dari Apple di Eropa Tengah dan Timur pada kuartal dua 2017. Perusahaan tersebut mengirimkan 1,8 juta smartphone dan menguasai 12% pangsa pasar, mengalahkan Apple dengan kurang dari 50.000 handset ponsel. Diketahui pencapaian yang diraih oleh Huawei ini berkat smartphone mid-range-nya dengan P10 Lite yang menjadi best seller di pasar Eropa.

Seperti yang telah disebut sebelumnya, Samsung menempati posisi pertama di pasar Eropa Tengah dan Timur pada kuartal dua 2017, dengan pengiriman hingga 4,9 juta ponsel, meningkat 14% dibanding tahun lalu. Hal ini dicapai Samsung karena permintaan yang besar untuk produk Samsung Galaxy seri A dan J yang telah diperbarui tahun ini.

"Huawei tergelincir di belakang Apple pada Q1 2017," kata Canalys Analyst Ben Stanton.

Apple melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk meningkatkan basis terinstalnya ke iPhone 7 Plus, sementara Huawei mengalami dampak dari akhir yang sangat agresif hingga 2016. Ini menghasilkan banyak persediaan saluran tahun lalu karena tim penjualannya mengejar 140 juta target pengiriman global per tahun. Tetapi Huawei kembali, tumbuh 11% di Q2 2017. Demikian dilansir Lets Go Digital, Selasa (15/8/2017). (flx)