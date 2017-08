Hebat! Mutan Ini Beri Gambaran Evolusi Perilaku Sosial Semut

JAKARTA - Semut dikenal sebagai hewan yang mengorganisasikan diri mereka dalam kelompok dengan tugas yang sangat spesifik seperti mencari makanan, bertahan melawan pemangsa, membangun terowongan, dan sebagainya.

Koordinasi dan komunikasi dalam jumlah besar diperlukan untuk mencapai tugas-tugas tersebut. Untuk mengeksplorasi akar evolusi dari sistem yang luar biasa, para periset di The Rockefeller University telah menciptakan semut genetika yang pertama diubah, memodifikasi gen yang penting untuk merasakan feromon yang digunakan semut untuk berkomunikasi.

Hasilnya, kekurangan parah dalam perilaku sosial semut dan kemampuan mereka untuk bertahan dalam koloni, keduanya menyoroti aspek kunci evolusi sosial dan menunjukkan kelayakan dan kegunaan pengeditan genom dalam semut.

"Sudah diketahui bahwa bahasa semut diproduksi melalui feromon, tapi sekarang kita mengerti lebih banyak tentang bagaimana feronom dirasakan," kata Daniel Kronauer, kepala Laboratory of Social Evolution and Behavior.

"Cara semut berinteraksi dan dengan temuan ini kita tahu sedikit lebih banyak tentang evolusi genetik yang memungkinkan semut menciptakan masyarakat terstruktur," lanjutnya seperti dikuti dari Science Daily, Rabu (16/8/2017).

Awal Sosial

Kelas feromon yang paling penting dalam komunikasi semut ialah hidrokarbon, yang bisa mengomunikasikan identitas spesies, koloni, dan kasta serta status reproduksi. Sinyal feronom ini dideteksi oleh rambut sensorik berpori di antena semut yang mengandung odorant receptors, protein yang mengenali bahan kimia tertentu dan meneruskan sinyal ke otak.

Bekerja di lab Kronauer, yang dipimpin oleh mahasiswa pascasarjana Sean McKenzie dan diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, yang dikenal sebagai 9-exon-alpha OR, bertanggung jawab untuk merasakan hidrokarbon di dalam spesies semut clonal raider Ooceraea biroi.

McKenzie dan rekan-rekannya juga memeriksa genom serangga terkait untuk menentukan di mana 9-exon ORs muncul dalam evolusi spesies ini dan menemukan bahwa ada duplikasi besar gen ini dalam skala waktu evolusi yang relatif singkat.

Ekspansi besar 9-exon OR terjadi bersamaan dengan evolusi perilaku sosial yang kompleks, sehingga menunjukkan bahwa duplikasi gen reseptor odorant sangat penting bagi perkembangan komunikasi semut.

Komunikasi Terputus

Untuk lebih membedah peran reseptor odorant dalam komunikasi semut dan perilaku sosial, laboratorium Kronauer mengganggu gen yang disebut orco, yang dibutuhkan untuk fungsi semua reseptor odorant. Memperkenalkan mutasi mudah dilakukan, namun tantangannya ialah menjaga semut mutan tetap hidup.

"Kami haris meyakinkan koloni untuk menerima mutan. Jika kondisinya tak tepat, semut pekerja akan berhenti merawat larva dan menghancurkannya," kata rekan sejawat Waring Trible, yang memimpin bagian peneliti ini, yang diterbitkan secara terpisah di Cell.

"Begitu semut berhasil mencapai fase dewasa, kami segera melihat adanya pergeseran dalam perilaku mereka," lanjutnya.

Semut biasanya melakukan perjalan satu file, merasakan rute dengan mendeteksi feromon yang ditinggalkan semut di depan. Dengan menggunakan sistem otomatis yang melacak semut berkode warna dan algoritma yang menganalisis gerakan, para peneliti mengatami bahwa di antara perilaku lainnya, semut mutan tak bisa mengantre.

Temuan ini menunjukkan bahwa reseptor odorant yang hilang sangat penting untuk deteksi feromon dan karena itu organisasi sosial. Kurangnya reseptor odorant juga mengubah bentuk otak semut.

"Ini mengejutkan. Karena anatomi otak tak terpengaruh oleh mutan orco pada seranggal lain, seperti lalat buah. Temuan kami menunjukkan bahwa semut pada dasarnya berbeda, mereka memerlukan reseptor odorant fungsional agar otak bisa berkembang dengan benar. Menunjukkan betapa pentingnya penginderaan bau bagi semut, kemampuan yang mungkin kuran g penting pada serangga lainnya," kata Trible.

Kini laboratorium tersebut mampu menghasilkan semut mutan, Kronauer memiliki daftar gen untuk dieskplorasi, termasuk yang terkait dengan pembagian kerja antarkelompok.

"Kami telah berhasil mengeluarkan gen dan selanjutnya kami ingin memasukkan gen ke dalamnya. Kami memiliki dunia baru untuk dijelajahi," kata Kronauer.