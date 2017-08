Selain Desain, Beberapa Fitur Smartphone Ini Juga Mirip Galaxy S8

SEOUL – LG mengonfirmasi bahwa smartphone flagship terbaru mereka yakni V30 akan diumumkan pada akhir Agustus 2017. Sebelumnya, banyak rumor dan bocoran yang mengungkapkan desain dan beberapa fitur yang dibawa smartphone flagship terbaru dari perusahaan asal Korea ini.

Seri V dikenal dengan smartphone yang memiliki dua layar. Layar utama seperti pada smartphone umumnya memiliki ukuran besar dan layar keduanya berukuran kecil yang dapat diisi dengan beberapa shortcut dan dapat menampilkan notifikasi dan yang lainnya. Namun kemampuan tersebut sudah tidak akan ditemui di LG V30 ini. Layar sekunder yang hadir pada seri V kini digantikan oleh Floating Bar. Floating Bar akan dapat ditampilkan lewat tombol yang tersedia di ujung layar. Fitur ini sebenarnya mirip dengan seri Edge dari Samsung seperti Galaxy S8 yang dapat memberikan fungsi tambahan lewat layar Edge-nya.

Sebelumnya sudah diketahui bahwa desain yang akan dibawa V30 mirip dengan Galaxy S8 yakni dengan rasio layar memanjang dan memiliki lengkungan layar di sisi kiri dan kanannya. Selain desain, fitur yang dibawapun juga memiliki kemiripan. Sebelumnya telah disebutkan Floating Bar yang mirip dengan fungsi di seri Edge Samsung, lalu ada lagi Always On Display, dan juga Face Recognition. Fitur-fitur tersebut telah dihadirkan oleh Samsung di Galaxy S8 sebelumnya. V30 dilaporkan akan hadir dengan layar OLED sehingga fitur Always On Display akan bekerja dengan baik pada smartphone ini tanpa menguras daya baterai. Di Always On Display milik V30 juga akan hadir mirip dengan yang ada pada smartphone Samsung dengan menghadirkan jam, tanggal, notifikasi, dan yang lainnya.

Untuk fitur keamanannya V30 menghadirkan fitur kemanan terbaru selain pemindai sidik jari. V30 akan dilengkapi dengan fitur kemanan Face dan Voice Recognition. Tampaknya fitur Face Recognition yang dibawa LG ke V30 akan lebih baik dibandingkan dengan Galaxy S8. LG mengklaim bahwa V30 akan dapat membuka kunci smartphone dengan Face Recognition meskipun smartphone dalam keadaan mati. Sedangkan untuk Voice Recognition akan menggunakan kombinasi suara dan kata kunci yang dihasilkan pengguna untuk membuka kunci perangkat.

Smartphone yang dilaporkan akan dihadirkan pada 31 Agustus nanti ini akan menjadi smartphone flagship terbaru dari LG menggantikan posisi LG G6. Layaknya smartphone flagship, V30 akan dibekali dengan spesifikasi tertinggi seperti menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 835, membawa kamera ganda dengan salah satu lensa memiliki fungsi wide angle, layar lengkung di kedua sisinya, rasio layar yang memanjang yakni 18:9, dan yang paling dinanti adalah aperture kamera terbesar di jagat smartphone dengan bukaan f/1.6. Demikian dilansir dari GSM Arena, Rabu (16/8/2017). (flx)