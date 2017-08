Wow, NASA Temukan Superkomputer yang Bisa Bertahan di Luar Angkasa

AMERIKA SERIKAT – Banyak ilmuwan terus mencari inovasi terbaru untuk bisa melakukan eksperimen di luar angkasa. Termasuk menciptakan sebuah komputer dengan kekuatan super yang bisa digunakan di luar angkasa.

National Aeronautics and Space Administration (NASA) pun akhirnya menemukan sebuah superkomputer yang nantinya bisa bertahan jika digunakan di luar angkasa. Mesin yang diciptakan oleh Hewlett Packard Enterprice ini memiliki kemampuan dalam teraflop layaknya kekuatan computing yang besar. Mesin tersebut dinamakan Spaceborne Computing, di mana komputer ini disebut-sebut sebagai super-computing.

Baca juga: Ternyata! Ada Puluhan Gunung Berapi di Bawah Es Antartika

Komputer ini memiliki dua mesin berbentuk pizza dan juga bagian dari eksperimen panjang selama setahun. Komputer ini digunakan untuk bisa melihat bagaimana sistem komputer bisa bekerja di luar angkasa jika sudah dilindungi dengan cara yang tepat menggunakan software.

Dinukil dari laman Popsci, misi panjang luar angkasa ini layaknya sebuah perjalanan ke Planet Mars dengan adanya penundaan komunikasi yang begitu besar. Sehingga perlu melengkapi para astronotnya dengan kekuatan superkomputer yang bisa memungkinkan mereka untuk bisa memecahkan permasalahaan yang kompleks. Dengan begitu, astronot pun tidak perlu menunggu isu maupun solusi yang ditransformasikan dari dan ke Bumi.

Baca juga: Dahsyat: Ini Penampakan Aktivitas Letusan di Matahari

Namun, adanya radiasi pada perjalanan tersebut mungkin bisa merusak komputer. Sehingga NASA dan HPE melakukan sebuah penelitian untuk melihat apakah software tersebut bisa memberikan proteksi yang dibutuhkan.

Pendekatan yang dilakukan oleh HPE sendiri dengan Spaceborne Computer ini memiliki cara berbeda dengan misi perjalanan ke luar angkasa pada umumnya, terutama dalam hal proteksi. HPE Project’s Principal Investigator, Eng Lim Goh, mengatakan bahwa dalam penelitian di masa depan, sebelum seorang astronot melakukan perjalanan ke luar angkasa, mereka bisa mengambil mesin top of the line dan off the shelf, serta perangkat lunak yang layak dijadikan sebuah ruangan.

Baca juga: Peneliti Bikin Sistem Pantau Kebersihan Tangan di Rumah Sakit, Seperti Apa?

Secara umum, Guo menambahkan adaya mesin cerdas tersebut dilatih untuk bisa menjaga para astronot dari kondisi berbahaya di luar angkasa. Ide lainnya dari mesin tersebut yakni bisa mengatasi kesalahan. “Kami akan temukan apakah ini bisa bekerja atau tidak. Kami masih memiliki list yang banyak,” ujarnya. (afr)