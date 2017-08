HARI MERDEKA: Griselda Sastrawinata, Pencipta Animasi Karakter 'Shrek' yang Kini Mendunia

JAKARTA – Siapa bilang perempuan tak bisa mengalahkan laki-laki dalam hal karier maupun kemampuan? Lihatlah Griselda Sastrawinata, perempuan tangguh ini mampu mengalahkan pesingnya di dunia film animasi.

Siapa sangka jika salah satu pencipta karakter di film ‘Shrek’ adalah Griselda? Perempuan asal Indonesia ini melangkahkan kakinya untuk bekerja sebagai animator di studio film ternama yakni Dreamworks di California, Amerika Serikat.

Griselda bekerja sebagai visual Development artis di Artistic Department. Ia adalah satu dari lima perempuan yang bekerja sebagai artis di Dreamworks.

Proyek yang dikerjakan Griselda adalah film ‘Shrek Forever After’ dan ia terlibat menciptakan karakter atau tokoh baru dalam serial yang pertama kali diluncurkan pada 2001 tersebut.

Sudah tiga tahun ia jatuh cinta dengan rumah produksi itu. Griselda mengaku bahwa tantangan utamanya bekerja di Dreamworks adalah selalu dikejar deadline.

Perempuan yang hobi menggambar ini memutuskan pindah ke AS saat masih duduk di kelas dua SMA. Setelah menamatkan SMA-nya di Negeri Paman Sam, ia lantas melanjutkan studi ke Art Center College of Design (ACCD) di Pasadena, California, AS. Ia memilih jurusan ilustrasi. Di kampus itulah ia mendapat gelar fine art.

Selain bekerja di Dreamwork, perempuan yang lahir pada 1982 ini juga mengajar ilmu komunikasi visual di kampusnya dulu. Meski masih sangat cinta dengan Dreamwork, ia mengaku tak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan berkarya di Indonesia.

Belum lama Griselda juga dilirik oleh Walt Disney Studio, di mana ia menjadi satu antara 800 orang dari 25 negara yang terlibat dalam pembuatan film tersebut sebagai Visual Development Artist.

Bekerja di Walt Disney sudah menjadi impian Griselda sejak masih kecil. Ia juga menyukai film seperti ‘The Little Mermaid’, ‘Sleeping Beuty’, dan ‘Lady In Tramp’. Hingga Moana merupakan debutnya saat bekerja di Disney.

Namun, saat masih di Dreamworks dirinya telah banyak terlibat dalam proyek film animasi besar salah satunya ‘Shrek Forever After’, lainnya ‘Puss In Boots’, ‘How To Train Your Dragon 2’, ‘Kungfu Panda 2’, ‘The Croods’, hingga yang terakhir adalah ‘Home’.