Peneliti Pakai Printer 3D Bikin Sel Manusia, Ini Penjelasannya

LONDON - Para ilmuwan telah mengembangkan metode baru untuk menumbuhkan sel-sel laboratorium 3D untuk membentuk struktur kehidupan. Peneliti dari Universitas Oxford merevolusi obat regeneratif dan memungkinkan produksi jaringan serta tulang rawan yang kompleks.

Dilansir dari Dailymail.co.uk, Rabu (16/8/2017), tim interdisipliner dari Departemen Kimia dan Fisiologi, Anatomi dan Genetika, Sekolah dan Pusat Pengobatan Molekuler di Bristol menunjukkan bagaimana rangkaian sel manusia dan hewan dapat dicetak ke dalam konstruksi jaringan beresolusi tinggi.

Secara khusus, mereka bekerja dengan sel induk embrio ginjal (HEK) dan sel induk mesenchyemes ovine (oMSCs). Minat dalam proyek 3D ini telah berkembang, tetapi proyek ini sulit untuk diimplementasikan karena menggunakan teknologi yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Para peneliti telah menemukan solusi untuk mengembangkan proyek ini. “Kami bertujuan untuk membuat jaringan hidup 3D yang dapat menampilkan perilaku dan fisiologi dasar yang ditemukan pada organisme alami,” ungkap Alexander Graham, penulis utama dan Bioprinting Scientist 3D di OxSyBio (Oxford Synthetic Biology).

Metode yang digunakan oleh para peneliti adalah menggunakan sel-sel yang terkandung dalam tetesan nanolit pelindung yang terbungkus lapisan lipid, bisa dirakit ke dalam struktur yang hidup. Hal ini memungkinkan pembuatan konstruksi seluler berpola yang berpotensi meningkatkan jaringan alami.

Metode ini terbukti dapat meningkatkan kelangsungan hidup sel individu dan menunjukkan rata-rata kelangsungan hidup 90%. Ini memungkinkan tim untuk memperbaiki teknik saat ini dengan membangun setiap jaringan ke resolusi yang lebih baik.

“Pendekatan bioprinting yang dikembangkan dengan Universitas Oxford sangat menarik, karena konstruksi seluler dapat dicetak secara efisien dengan resolusi sangat tinggi dengan sedikit limbah,” ungkap Adam Perriman dari University of Bristol's School of Cellular and Molecular Medicine.

Tim ini telah menyelesaikan penelitian mereka tahun lalu dan telah berusaha membuat teknik ini lebih banyak tersedia dengan mengomersialkannya untuk keperluan industri dan biomedis. Hal tersebut melibatkan pengembang teknik percetakan komplementer yang memungkinkan penggunanya menggunakan berbagai jenis bahan hibrid dan hibrida yang menghasilkan jaringan dalam skala yang luas.

Peneliti berharap bahwa pengembangan lebih lanjut dapat berdampak luas pada perawatan kesehatan di seluruh dunia. Saat ini para ilmuwan di seluruh dunia sedang berlomba mengerjakan proyek 3D yang memudahkan dunia medis.

Peneliti dari Wake Forest Baptist Medical Center menciptakan hidung dan telinga 3D yang dicetak dengan pembuluh darah dan tulang rawan. Sedangkan dari Institut Inovasi Kardiovaskular di Louisville, Kentucky, menemukan cara mencetak jantung, dan mengklaim bahwa seluruh jantung bisa dicetak hanya dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun.