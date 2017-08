Keren! NASA Akan Bawa Tanaman untuk Dikembangkan di Planet Mars

AMERIKA SERIKAT – Para ilmuwan di dunia sedang gencar melakukan eksperimen pada Planet Mars untuk melihat potensi apakah di masa depan planet yang dijuluki sebagai Planet Merah tersebut bisa ditinggali oleh manusia. Dinukil dari laman Irish Times, Bumi dan Mars sendiri terbentuk dengan cara yang hampir serupa.

“Hal paling berbeda dari kedua planet tersebut adalah pada rasio oksida ke aluminium oksida di tanah,” ungkap Co-Founder of US Startup di The Martian Garden, Mark Cusimano.

Menurut Cusimano, rasio besi di Mars jauh lebih banyak aluminiumnya, jika dibandingkan dengan yang ada di Bumi. Adanya besi oksida, hal inilah yang menjadi penyebab Mars disebut-sebut sebagai Planet Merah. Batuan yang ada di permukaan Mars sendiri memiliki variasi yang beku. Hal ini mirip dengan batuan sedimen yang beku.

National Aeronatics and Space Administration (NASA) dan Jet Propulsion Laboratory (JPL) sendiri telah mengembangkan beberapa tipe simulasi Regolith atau bagian atas tanah yang mengalami pelapukan di Mars dengan menciptakan kembali kondisi di permukaan Mars tersebut. Misi tersebut terlihat lebih realistis dan memungkinkan untuk dilakukan.

Selain itu, juga akan dilakukan dalam eksperimen untuk menciptakan tanaman di Mars. “Tujuan kami adalah untuk membawa proyek riset berdana besar ini turun di skala yang bisa dinikmati bagi para penggemar dan juga sekolah. Kami memutuskan untuk melakukan cara terbaik dengan menggunakan kebun yang kecil,” jelasnya.

Pada 2006, peneliti dari NASA JPL masih mengembangkan Mars Phoenix Polar Lander. Mereka telah menggunakan simulasi yang dikenal dengan JSC-Mars 1 yang menguji kemampuan untuk menyelidiki adanya air es pada wilayah dekat kutub di Mars.

“Mereka menemukan bahwa JSC-1 tidak memberikan higroskopi yang sesuai dengan permukaan Mars. Secara sederhana, ini terserap di air dengan cepat sehingga membentuk tanah liat,” ucapnya.

“Kami memulai dengan mengembangkan kit, kami juga telah menemukan simulasi yang bisa digunakan. JSC Mars 1 sendiri memiliki harga yang sangat mahal,” tuntasnya.(afr)