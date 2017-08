Nih 3 Trik WhatsApp di Android yang Mungkin Belum Anda Ketahui

JAKARTA - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan yang cukup populer di luar sana. Meski begitu, mungkin masih banyak pengguna yang belum mengeksplorasi aplikasi pesan yang berada di bawah naungan Facebook ini.

Ada beberapa trik sederhana yang mungkin tak diketahui orang banyak. Berikut ini Okezone kumpulkan beberapa tips yang mungkin belum Anda ketahui yang dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2017).

Kirim Broadcast Message

Untuk melakukan pesan secara private, Anda bisa mengirim broadcast message ke daftar kontak yang muncul seolah-olah Anda telah memintanya secara terpisah. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu masuk ke menu (tiga dot), Setting kemudian pilih Chat> Menu> New Broadcast.

Sembunyikan Blue tick

Blue tick itu bisa membuat Anda berada dalam masalah, terutama saat Anda tak langsung menjawab dan seorang melihat Anda telah membaca pesan mereka. Anda bisa mematikannya, tapi perlu dicatat bahwa jika Anda melakukannya, Anda juga tak akan menerima tanda terima untuk pesan Anda.

Untuk melakukannya, pengguna WhatsApp Android cukup pergi ke Setting >Account >Privacy >Untick Read Receipts.

Mematikan Last Seen

Layaknya dengan Blue tick, terkadang Last Seen bisa membawa masalah jika Anda tak segera membalas pesan seseorang. Untuk itu, Anda bisa saja mematikan Last Seen ini. Caranya, Anda hanya perlu pergi ke Setting >Account >Last Seen dan kemudian Anda akan diberikan pilihan siapa saja yang akan melihat last seen Anda. Di sini, Anda hanya perlu memilih "Nobody".