Astronom Petakan Atmosfer Bintang Supergiant Antares, Buat Apa?

CALIFORNIA - Para ilmuwan perlu melihat tata surya untuk mempelajari siklus evolusioner penuh bintang dan mekanisme mereka pada setiap tahap.

Sebuah studi baru yang dipimpin oleh Keiichi Ohnaka, seorang peneliti di Universitas Katolik Utara di Cile, berusaha untuk memahami bagaimana bintang supergiant jarak jauh Antares berhasil mengeluarkan begitu banyak masalah dari permukaannya saat mendekati akhir hayatnya dan akhirnya sebagai supernova yang spektakuler.

Studi tersebut menunjukkan teknik yang lebih baik untuk menemukan apa yang bisa terjadi di balik gerakan atmosfer di Antares, sambil menunjukkan bahwa masih ada misteri seputar apa yang menyebabkan putaran turbulensi bergejolak.

"Dengan penelitian ini, kita bisa membuka jendela baru untuk mengamati bintang selain matahari, dengan cara yang sama seperti kita mengamati matahari," kata Ohnaka kepada Space, Senin (21/8/2017).

"Kami kemudian bisa menerapkan teknik ini untuk menyelidiki masalah lain, tak hanya supergiants, seperti Antares, tapi juga jenis bintang lainnya dan masalah yang belum terpecahkan lainnya," lanjutnya.

Antares merupakan bintang supergiant merah dan ukurannya yang besar membuatnya menjadi kandidat ideal untuk belajar dari Bumi. Bintangnya begitu terang sehingga diberi nama ‘anti-Ares’.

Lantaran ukurannya yang begitu besar, Antares merupakan subjek pertama yang ideal bagi para ilmuwan untuk belajar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bintang-bintang selain matahari Bumi berhasil eksis dan berfungsi.

Antares diperkirakan memiliki diameter 883 kali lebih besar dibanding matahari. Selain itu, Antares juga dikenal sebagai Alpha Scorpii, yang artinya itu merupakan bintang paling terang di rasi Scorpius. Bintang merah itu terlihat di langit malam Agustus.

Bagaimana astronom bisa mempelajari bintang yang jauh? Mereka pasti tak bisa bepergian ke sana dengan teknologi saat ini. Kelompok Ohnaka menggunakan European Southern Observatory's Very Large Telescope Interferometer (VLTI) di Cerro Paranal, Cile untuk mengamati gerak gas karbon monoksida di atmosfer Antares.

Sampai sekarang, para ilmuwan telah mengandalkan spektroskopi optik dan ultraviolet untuk memahami bintang-bintang, yang artinya mereka melihat cahaya untuk menganalisis komposisi kimia bintang. Metode ini juga digunakan untuk mempelajari matahari, namun memiliki keterbatasan.

Penggunaan interferometri memungkinkan Ohnaka untuk menangkap gambar yang lebih tepat dari bagian luar atmosfer Antares yang jauh, sehingga pengukuran sudut yang sangat kecil yang dikenal sebagai miliarseconds.

Menurut Ohnaka, pengamatan yang dilakukan kelompoknya dengan beberapa teleskop VLTI selama lima malam pada April 2014 digabungkan untuk melukis gambaran terperinci tentang bagaiamana gas di atmosfer luar Antares bergerak.

Menurut John Monnier, seorang astronom di University of Michigan, pemanfaatan VLTI secara teknis oleh Ohnaka merupakan langkah awal yang penting dalam memahami tahap akhir bintang.

"Sebelumnya, kita baru saja melihat suhu permukaan bintang dan bagaimana mungkin berbeda pada satu bagian atau bagian lainnya," kata Monnier.

"Tapi ini benar-benar memberi Anda kecepatan, kecepatan permukaan itu saat datang ke arah atau menjauh dari Anda. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya di permukaan bintang. Ini semacam dataset perintis untuk bisa melakukan itu," lanjutnya.

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah membuat animasi mengintegrasikan semua citra beresolusi tinggi yang diambil Antares. Itu akan membantu menerangi mosi bintang dan mungkin suatu hari bisa mengungkapkan sumber konveksi yang berputar, yang menimbulkan material ke atmosfer luar dan berada di balik kematian bintang supergiant merah.