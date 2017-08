Waduh! Media Sosial Taylor Swift Mendadak Lenyap, Kenapa?

JAKARTA – Siapa yang tidak mengenal pernyanyi terkenal Taylor Swift? Wanita kelahiran 13 Desember 1989 ini merupakan salah satu penyanyi contry paling popular karena berhasil menciptakan karya-karya yang diciptakannya sendiri. Sebagai seorang public figure, media sosial menjadi salah satu tempat di mana dirinya bisa dekat dengan para fans-nya.

Baca juga: Media Sosial Meningkatkan Kecemasa, Benarkah?

Tidak ada angin tidak ada hujan, hampir semua akun media sosial milik penyanyi bernama lengkap Taylor Alison Swift ini mendadak hilang. Bahkan berdasarkan pantauan Okezone sore ini, dalam akun Instagramnya, semua foto-foto yang tersimpan sudah hilang. Dinukil dari laman Pop Sugar, pelantun Black Space ini dicuragai sebagai salah satu langkah dirinya dalam proses peluncuran album baru.





Baca juga: Bermain Media Sosial Bisa Jadi Tanda Seseorang Cerdas, Lho!

Tidak hanya Instagaram, media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, hingga Tumblr mendadak menghilang. Para fans dari seluruh dunia pun bertanya-tanya, ada apa dibalik hilangnya semua media sosial Taylor Swift tersebut. Tak jarang mereka menuangkannya melalui situs microblogging Twitter.

“Mengapa yah semua foto-foto dari akun sosial media @taylorswift13 semuanya dia hapus, bahkan semua tweetnya di twitter juga di hapus," kata pemilik akun @virdayanti.

Baca juga: Duh! Telegram, Instagram, dan Facebook, Mana yang Paling Cepat Responsif Hapus Konten Negatif?

Selain itu, pemilik akun @gagan0916 juga tampak bingung dengan hilangnya akun sahabat Selena Gomez tersebut. "Kenapa akun sosial media taylor swift pada hilang yaaa," katanya.

Selain itu juga ada fans yang mengira-ngira bahwa perempuan yang pernah memenangkan empat Grammy Award ini telah pensiun dari dunia musik yang telah melejitkan namanya. Hingga kini, alasan dibalik hilangnya media sosial milik wanita yang pernah dinobatkan sebagai Billboard’s Woman of the Year of 2014 ini belum diketahui. (afr)