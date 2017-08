Waduh! Bendera Indonesia Terbalik, #ShameOnYouMalaysia Jadi Viral

JAKARTA - Gelaran Sea Games 2017 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, tercoreng akibat kesalahan dalam memuat bendera Indonesia. Warna bendera yang semestinya berurutan merah-putih terbalik menjadi putih-merah.

Insiden itu pun disesalkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Ia mengutarakan penyesalannya melalui akun Twitter pribadinya. Imam bahkan sempat mengucapkan istigfar atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

"Pembukaan #SEAgame2017 yang bagus tapi tercederai dg keteledoran fatal yg amat menyakitkan. Bendera kita....Merah Putih. Astaghfirullaah..." tulisnya di akun @imam_nahrawi.

Kesalahan itu tampaknya diketahui melalui sebuah buku katalog. Buku tersebut menampilkan negara peserta SEA Games 2017 yang juga diunggah oleh Menpora. Kicauan milik Imam kemudian mendapatkan banyak respons dari netizen Tanah Air.

Malahan, hingga berita ini dibuat, netizen Indonesia juga ikut memprotes kesalahan tersebut. Mereka meluapkan protesnya melalui tanda pagar (tagar) #ShameOnYouMalaysia dan menjadi trending topik alias kicauan yang paling banyak ditulis oleh netizen Indonesia.

"Sesederhana ini, hanya ada warna merah dan putih. Tapi kenapa masih bisa kebalik? Enggak menghargai banget #ShameOnYouMalaysia," kata @WellaNurOKW_.

"Kesalahan yang amat fatal!! Sayang sekali event sebesar SEA Games ternodai oleh hal kayak begini #ShameOnYouMalaysia," ungkap netizen lainnya.

Tak hanya di Twitter, kekesalan netizen Tanah Air juga dituangkan di media sosial lainnya seperti Instagram. Mereka menggunakan tagar yang sama untuk memprotes kesalahan tersebut.

"Seperti ini dibilang enggak sengaja.. Bendera kami merah putih pak #shameonyoumalaysia," kata akun Instagram @juke_2k16. Ada pula netizen lainnya yang menganggap kesalahan tersebut sebagai bentuk pelecehan.

"Pelecehan ini namanya #shameonyoumalaysia #weareindonesia #weareredandwhite #seagames2017," tulis @droth.

Sementara itu kicauan milik Menpora Imam Nahrawi hingga kini telah di-retweet sekira 16 ribu kali dan disukai lebih dari 5.000 kali. Kicauan itu sendiri telah mendapatkan balasan dari Menpora Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang mengucapkan permohonan maafnya.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesungguhnya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf," katanya melalui akun Twitter @Khairykj.