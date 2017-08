Ada-Ada Saja! Gara-Gara Bendera Indonesia Terbalik, Netizen Balas Malaysia dengan Meme

JAKARTA - Netizen atau warga internet di Indonesia tampaknya kesal dengan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara SEA Games 2017. Bendera Indonesia yang seharusnya berwarna merah putih, tertukar menjadi putih merah dalam sebuah buku katalog negara peserta SEA Games 2017.

Melihat kesalahan itu, netizen ramai-ramai memprotesnya dengan tanda pagar (tagar) #ShameOnYouMalaysia di Twitter. Malahan sebagian dari mereka membalas kesalahan tersebut dengan membuat meme tentang Negeri Jiran tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh akun @IdamanDunia. Akun tersebut mengunggah sebuah meme seorang pria memakai baju merah putih tengah menendang pria lain yang mengenakan baju berbendera Malaysia dari atas gedung.

"Bendera Indonesia aja enggak tahu, malingsia (Malaysia) masih ngaku serumpun #ShameOnYouMalaysia," tulisnya dengan foto yang diunggah tersebut.

Bahkan, seorang netizen dengan sengaja membalikkan bendera Malaysia saat mengunggah foto jadwal pertandingan futsal putri antara Indonesia melawan Malaysia. Dalam foto tersebut, tampak bendera Malaysia terbalik dengan simbol bulan bintang yang berada di bawah pojok kanan.

"Jangan lupa dukung Timnas kita... #ShameOnYouMalaysia," tulis @eka_aditya33.

Ada pula netizen lain yang mengajak Menpora Imam Nahrawi untuk membalikkan foto bendera Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh akun @pupe_angga dengan menyebut (mention) akun Menpora, @imam_nahrawi.

"Coba kita balik bendera mereka pak @imam_nahrawi #ShameOnYouMalaysia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengunggah sebuah foto buku katalog di Twitter. Dalam katalog itu bendera Indonesia tampak terbalik. Imam kemudian mengungkapkan rasa penyesalannya di Twitter.

Meski demikian, kicauan Imam itu telah mendapatkan balasan dari Menpora Malaysia, Khairy Jamaluddin. Khairi diketahui mengucapkan permohonan maafnya atas kesalahan tersebut.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesungguhnya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf," katanya melalui akun Twitter @Khairykj.