Keren! Gerhana Matahari Bisa Dinikmati via Live Streaming

MONTANA - Gerhana Matahari total yang akan terjadi di Amerika Serikat bisa disaksikan lewat live streaming untuk seluruh masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena alam luar biasa tersebut. Untuk pertama kalinya, tim peneliti menerbangkan balon helium di seluruh jalur gerhana Matahari untuk memberikan pemandangan yang luar biasa saat gerhana terjadi.

Dikutip dari Dailymail.co.uk, Senin (21/8/2017), tim peneliti dari Montana State University telah bekerjasama dengan NASA (National Aeronautics and Space Administration) untuk berpartisipasi dalam Space Grant Balloning Project. Proyek tersebut akan melakukan pelepasan 50 balon di ketinggian 80.000 kaki atau 24.384 meter untuk menangkap fenomena gerhana Matahari.

"Kami akan melihat variasi dari pantai ke pantai untuk melihat gerhana yang terjadi," ungkap Cassandra Runyon, direktur South Carolina Space Grant Consortium. Di pesisir timur Charleston, Carolina selatan adalah lokasi terakhir fenomena gerhana Matahari akan terjadi.

Runyon dan tim peneliti serta para profesor akan meluncurkan balon dari kapal Coast Guard AS di 5 sampai 6 mil lepas pantai. Gerhana Matahari diperkirakan akan bergerak pada 2.000 mil per jam di Oregon dan melambat sampai 1.500 mil per jam di Carolina selatan.

Balon berbahan lateks tersebut memiliki tinggi 9 kaki setelah diisi helium dan akan dilengkapi dengan kamera video high-definition, still cameras, dan komputer. Balon helium tersebut akan diluncurkan dari 50 lokasi berbeda di Amerika Serikat dan akan mengirim gambar langsung ke daratan dengan menggunakan antena ground station.

"Saya pikir akan sangat kuat untuk memiliki perspektif penglihatan dari atas permukaan," ungkap Angela des Jardins, direktur Konsorsium Hibah Luar Angkasa Montana di Montana State University. Ia juga mengatakan hal ini akan merupakan pertama kalinya gerhana Matahari akan disiarkan secara online. Proyek ini akan memungkinkan ilmuwan mempelajari korona Matahari dan orbit Bulan. (ahl)