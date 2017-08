Skype Lakukan Pembaruan di iPhone, Apa Keunggulannya?

WASHINGTON – Skype merupakan salah satu aplikasi besutan Microsoft. Meskipun begitu, aplikasi ini juga tersedia untuk perangkat di sistem operasi lain seperti Android dan Ios. Di ios atau iPhone, Skype telah memberi update terbaru yang membawa beberapa pembaruan ke dalam aplikasi tersebut.

Salah satu pembaruan yang hadir di Skype iPhone ini adalah fitur yang memungkinkan penggunanya dapat mengirimkan pesan ‘mood’ atau suasana hati lewat ‘express the way you feel. Pembaruan lainnya adalah kini Skype telah ditambahkan opsi untuk melihat kapan pesan dikirim dalam sebuah obrolan. Dikutip dari Phone Arena, Rabu (23/8/2017) fitur tersebut dikatakan telah diminta oleh para penggunanya untuk waktu yang cukup lama.

Pembaruan lainnya adalah adanya peningkatan dalam melakukan proses sign-in yang membuat para penggunanya dapat keluar masuk Skype dengan lebih cepat. Changelog juga menyebutkan bahwa telah diberikan juga beberapa peningkatan kinerja dan keandalan umum, yang berarti beberapa masalah yang ditemukan diversi sebelumnya telah diperbaiki serta beberapa fitur yang telah ada sebelumnya juga ditingkatkan.

Versi terbaru dari Skype ini dapat diperoleh di toko aplikasi Apple, App Store. Untuk memperoleh semua pembaruan yang ada di Skype ini, maka tidak ada pilihan lain selain mengupdate versi terbaru Skype lewat App Store ini. Versi terbaru dari Skype ini merupakan versi 8.4.3.

Sekadar informasi, Skype merupakan sebuah layanan program komunikasi dengan teknologi P2P. Program ini merupakan sebuah layanan bebas dan dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Skype sendiri juga hadir dengan menyediakan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet.

Skype juga telah hadir untuk semua masyarakat di seluruh dunia. Pengguna Skype dapat berbicara dengan pengguna Skype lainnya secara gratis, menghubungi telefon tradisional dengan biaya (SkypeOut), menerima panggilan dari telefon tradisional (SkypeIn) dan juga menerima pesan suara. Selain itu, Skype juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan seperti aplikasi pengirim pesan lainnya. (flx)