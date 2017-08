Wow! Warga Amerika Serikat Nonton Bareng Gerhana Matahari

JAKARTA - Bulan melintas tepat didepan matahari pada 21 Agustus 2017 kemarin. Meski masyarakat Indonesia tak merasakan dampaknya, namun fenomena yang disebut sebagai gerhana matahari itu dapat disaksikan oleh warga Amerika Serikat.

Sebagian besar dari warga Paman Sam tampak melihat bersama-sama (nonton bareng) proses terjadinya gerhana matahari. Reuters yang dikutip Okezone, Selasa (22/8/2017) memperkirakan ada ribuan orang termasuk peneliti yang bakal menyaksikan fenomena langka tersebut.

Sejumlah warga di Hopkinsville Kentucky bahkan sengaja membuat tenda dengan perlengkapan teleskop. Tak hanya itu, warga Amerika Serikat juga berkumpul di stadion di Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. Mereka mengabadikan momen langka itu dengan menggunakan smartphone.

Malahan, sejumlah warga juga terlihat tampak santai di museum kapal Naval U.S.S Yorktown di Mount Pleasant, Carolina Selatan. Mereka tampak menikmati proses terjadinya matahari dengan berbaring dan duduk santai di area tersebut.

Di New York, warga AS menikmati gerhana matahari dari The Empire State Building. Terlihat sejumlah warga berusaha memotret gerhana matahari dengan menggunakan smartphone mereka.​

Lucunya ada pula seekor anjing yang juga ikut meramaikan suasana di Nashville, Tennesse. Anjing berwarna hitam itu tampak mencolok dengan menggunakan kacamata berwarna merah jambu.

Tak hanya disaksikan oleh warga biasa, keluarga Gedung Putih pun ikut menonton fenomena tersebut. Terlihat Presiden Donald Trump bersama Melania Trump, dan Barron Trump ikut menyaksikannya dari Gedung Putih.