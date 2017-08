Yuk, Intip Cuitan Netizen Dunia Tentang Gerhana Matahari Total 2017

AMERIKA SERIKAT – Jutaan masyarakat Amerika Serikat (AS) menjadi saksi dalam sebuah fenomena alam yang jarang terjadi yakni gerhana matahari total. Tentunya, fenomena tersebut tidak ingin disia-siakan oleh masyarakat AS dan para turis yang sedang berlibur ke sana.

Tepat pada 21 Agustus 2017, fenomena spektakulter tersebut akhirnya melintasi kawasan Amerika Serikat. Banyak masyarakat yang antusias untuk bisa mengabadikan momen tersebut baik dalam bentuk foto, video maupun meme yang diunduh ke jejaring media sosial mereka sehingga banyak cuitan dari netizen yang membahas mengenai fenomena gerhana matahari itu.

Pertama, media sosial resmi milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), yang menampilkan secara langsung detik-detik terjadinya gerhana mahatari total yang terjadi di Nebraska. Bahkan prose tersebu juga disiarkan secara langsung. Dalam video berdurasi satu menit enam detik tersebut, terlihat wilayah Nebraska gelap karena adanya gerhana yang menutupi pancaran cahaya matahari.

Dalam video tersebut juga menunjukkan banyak masyarakat yang sangat antusias untuk proses terjadinya gerhana matahari total itu. Dalam gambar tersebut, terlihat gerhana matahari membentu sebuah diamond ring. Demikian seperti dinukil dari laman Nerdist.

@NASA Here’s #SolarEclipse2017 views of totality in Nebraska!Take a look here anda watch our live show for more: nasa.gove/eclipselive

Ada juga akun Twitter milik Bill Nye yang merupakan orang ilmu pengetahuan, pembawa acara serta seorang pelawak yang juga menyaksikan proses terjadinya gerhana matahari bersama warga sekitar.

@BillNye The #solareclipses is upon us. I hope this day reminds us that we share a common origin in the stars & that we’re citizen of the same planet

Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga terlihat menyaksikan fenomena langka tersebut bersama istrinya Melania Trump di balkon Gedung Putih. Disebutkan bahwa fenomena ini akan kembali terjadi pada 2024, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika saat ini Anda telah kelewatan momen tersebut. (afr)