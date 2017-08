Mengagumkan! Foto-Foto Unik Gerhana Matahari Total Dilihat dari Berbagai Benda

JAKARTA - Bosan dengan foto gerhana matahari yang itu-itu saja? Anda mungkin bisa mencoba cara berikut ini agar mendapatkan foto yang unik.

Biasanya orang-orang akan memotret gerhana matahari saat bulan menutupi sebagian cahaya matahari atau pada puncaknya yakni saat matahari terhalangi sepenuhnya, namun ternyata beberapa warga Amerika Serikat memiliki cara yang berbeda dari sebagian besar orang.

Mereka memotret gerhana matahari dengan sudut pandang yang berbeda ke beberapa benda di sekitarnya. Misalnya saja, saat seseorang mencocokkan bentuk gerhana matahari dengan sebuah perabotan dapur yang memiliki sejumlah lubang.

Sebagaimana dikutip dari The Guardian, Selasa (22/8/2017), ide unik itu dilakukan oleh seorang anak lelaki di Nyack, kota New York, pada 21 Agustus 2017, waktu setempat.

Selain itu, ada pula seorang wanita yang berusaha mengabadikan momen tersebut melalui bayangan yang tembus dari daun-daun di kota Washington DC. Bayangan gerhana matahari terlihat memenuhi lantai trotoar.

Sedangkan di Irvine, University of California dan Irvine Departemen of Physics and Astronomy memantulkan gerhana matahari di sebuah papan. Pantulan itu dihasilkan dari sebuah teleskop yang digunakan untuk mengamati proses terjadinya gerhana.

Ada pula seseorang yang menggunakan teropong memantulkan gerhana matahari di media berwarna putih. Saat dipotret, gerhana matahari tampaknya masih belum mencapai puncaknya.

Lebih unik lagi, gerhana matahari mucul pada sebuah wajan. Cahayanya terlihat berwarna hijau. Foto unik ini dipotret di Joshua Tree National Park, California.