Subhanallah! Fenomena Alam Aneh Ini Ternyata Ada di Bumi Lho

JAKARTA - Beberapa fenomena alam kerap menghiasi Bumi. Meski terkadang fenomena tersebut sedikit aneh, tapi fenomena itu membuat decak kagum bagi yang melihatnya.

Fenomena aneh kadang terjadi di seluruh dunia. Fenomena aneh apa saja itu? Berikut ini rinciannya seperti dirangkum Okezone dari Buzz Feed, Rabu (23/8/2017).

1. Gelembung es yang mudah terbakar. Gelembung beku metana ini terjebak di bawah Danau Erie di Alberta.

2. Catumbo Lightning, yang terjadi pada 140 hingga 160 malam per tahun, 10 jam per malam dan 280 kali per jam.