Seru! Ribuan Robot Menari Bersama dan Pecahkan Rekor Dunia

CHINA - Pernahkah Anda melihat kelompok robot menari bersama-sama dengan gaya yang sangat luwes? Nah, ribuan robot army ini menunjukkan kebolehannya dengan menari bersama-sama hingga berhasil mendapatkan Guinness World Records.

Robot yang diberi nama Dobi ini memiliki tubuh yang fleksibel, layaknya seperti karakter di film Kung Fu. Demikian seperti dinuki dari laman Daily Mail.

Seorang engineers di Guangzhou mengumpulkan lebih dari 1.000 robot dan menaruhnya dalam sebuah barisan dan menunjukkan sebuah performa yang sangat menghibur. Dimana para robot tersebut bisa menari mengikuti irama musik yang didengarkan. Pertunjukkan tersebut ditampilkan di Guangzhou Baiyun International Convetion Centre.

Total terdapat 1.007 robot yang ikut berpartisipasi dari China, mereka telah dipamerkan sejak Juli 2016 di Qingdao Beer Festival. Robot Dobi ini sendiri dirancang dan dibiayai oleh WL Intelligent Technology Co Ltd. Ini merupakan sebuah perusahaan mainan yang berbasis di Southern China’s Shantou City, bersama dengan seorang ahli dari Harbin Institute of Technology.

Robot-robot tersebut memiliki tinggi 47,3 cm dan berat 2,15 kg. Dobi menjadi robot dengan tubuh yang sangat fleksibel. Selain dapat menari, Dobi juga memiliki kemampuan lain yang bisa dipertunjukkan seperti bernyanyi, sampai melakukan kung fu.

Dijelaskan oleh WL Intelligent Technology, robot-robot ini juga memiliki kemampuan untuk bisa bergerak-gerak dengan lincah dan teliti. Itu artinya, Dobi memiliki kemampuan dalam berbagai gaya menari.

Robot ini dirancang dengan membangun microphone dan stereo speaker, sehingga bisa dikendalikan melalui aplikasi. Cai Weidong, General Manager of WL Intelelligent Technology mengatakan bahwa Dobi ini dibuat di China.

Dalam pertunjukkan tersebut, penampilan itu berhasil mencetak record di Guiness World Record, dan ingin membuktikan bahwa Dobi bukan hanya sebuah mainan namun juga bisa mempresentasikan Teknologi China. (afr)