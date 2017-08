Wih! Ponsel Jadul Kini Lancar untuk Akses YouTube

JAKARTA - YouTube menjadi salah satu aplikasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat modern sekarang ini. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk bisa menikmati berbagai konten dalam bentuk visual.

Namun kebanyakan pengguna mengakses YouTube dari smartphone canggih yang mudah didapatkan di kota-kota besar. Kini, masyarakat Indonesia khususnya mereka yang tidak menggunakan ponsel canggih bisa tetap memanfaatkan YouTube sama halnya dengan masyarakat yang ada di kota-kota besar.

Melalui YouTube Go, masyarakat bahkan bisa menikmati layanan YouTube dengan lebih hemat data. Zuber Muhammad, Head of YouTube Marketing for Next Billion Users, mengatakan dalam acara Google for Indonesia, tantangan perlunya YouTube memiliki fitur tersendiri yang disebut YouTube Go karena perbedaan pengguna yang ada di Indonesia.

"Tantangan kita adalah pada perbedaan. Kebutuhan pengguna juga berbeda-beda. Melalui fitur ini maka penggunaan juga bisa disesuaikan," ucapnya.

Selain penggunaan YouTube Go dengan hemat data, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk bisa melihat jumlah data yang diperlukan untuk melihat konten dalam fitur tersebut.

"Kita juga bisa mengetahui jumlah data yang harus dikeluarkan saat harus melihat konten tersebut," ucapnya.

Saat ini, terdapat 50 juta orang aktif menggunakan YouTube di perangkat seluler mereka.