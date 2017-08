Temuan Galaksi Samar di Tengah Gugus Galaksi Raksasa, Seperti Apa?

HEIDELBERG - Galaksi yang sangat besar namun samar telah ditemukan di tengah gugus galaksi raksasa. Astronom Heidelberg menemukan galaksi dengan kerapatan sangat rendah, yang dikenal sebagai galaksi ultra-diffuse.

Dilansir dari Sciencedaily.com, penelitian tersebut dilakukan oleh Carolin Wittmann di tim Dr Lisker di Center for Astronomy of Heidelberg University (ZAH). Hasil dari penelitian tersebut telah dipublikasikan di Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

Tata surya Bumi yang terletak di tengah-tengah galaksi Bima Sakti yang besar terdiri dari miliaran bintang, sekira 3 ribu bintang dapat dilihat dengan mata telanjang dari daratan. Namun, jika Bumi berada di galaksi ultra-diffuse hanya memiliki beberapa lusin bintang dan 'jejak' galaksi yang terlihat di langit malam.

Kelas galaksi khusus ini dinamakan demikian karena penampilannya yang sangat panjang (diffuse). Para astronom mulai secara sistematis mencari alam semesta untuk galaksi ultra-diffuse 3 tahun yang lalu, dan dibantu oleh teleskop besar serta teknologi baru.

Yang mengejutkan, para peneliti Heidelberg mengidentifikasikan sekira 90 galaksi semacam itu di inti gugus galaksi Perseus. Galaksi Perseus merupakan kumpulan ratusan galaksi besar dan kecil yang terletak 240 juta tahun cahaya jauhnya.

"Kami bertanya kepada diri sendiri bagaimana galaksi ultra-diffuse yang sensitif dapat bertahan sama sekali di lingkungan yang tidak beraturan seperti gugus galaksi," ungkap Carolin Wittmann, penulis pertama studi dan mahasiswa di Institute for Astronomical Computing (ARI) di ZAH. Penelitian Heidelberg didasarkan pada gambaran lama yang terpapar dari Galaksi Perseus yang diperoleh pada 2012 dengan menggunakan William Herschel Telescope di Pulau Canary di La Palma, Spanyol.

"Kami awalnya ingin mempelajari efek dari kekuatan pasang surut pada galaksi yang diketahui kecil dan gangguan struktural yang ada. Namun, kualitas data sangat luar biasa sehingga kami dapat menemukan banyak galaksi ultra-diffuse," ungkap Dr Lisker, inisiator proyek dan koordinator penelitian. Kelompok penelitian ini sekarang berharap dapat memperoleh data berkualitas serupa di pinggiran galaksi Perseus.