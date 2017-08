Akhirnya! Peneliti Ungkap Misteri Sinar-X di Supernova

CHICAGO - Sebuah tim ilmuwan, termasuk para ilmuwan dari University of Chicago tampaknya telah menemukan sinar-X pertama yang berasal dari supernova tipe Ia. Temuan mereka telah dipublikasikan secara online pada 23 Agustus di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dilansir dari Phys.org, Kamis (24/8/2017), para astronom sangat menyukai supernova tipe Ia, yang tercipta saat bintang kurcaci putih dalam 2 sistem bintang yang mengalami ledakan termonuklir. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung seberapa jauh supernova tipe Ia dari Bumi, sehingga mereka dapat memetakan jarak di alam semesta.

Namun beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan mulai menemukan supernova tipe Ia dengan tanda optik yang aneh dan memberi kesan kepada para ilmuwan bahwa mereka membawa mantel tebal dengan bahan circumstellar yang sangat padat di sekeliling mereka. Bahan padat semacam itu biasanya hanya terlihat pada supernova tipe II, dan tercipta saat bintang masif mulai kehilangan massa.

Massa yang dikeluarkan berkumpul di sekitar bintang yang kemudian saat bintang tersebut runtuh dan akan menghasilkan ledakan yang mengirimkan ledakan kejut, yang meluncur dengan kecepatan supersonik. Dengan demikian, para peneliti secara teratur dapat melihat sinar-X dari supernova tipe II, namun tidak pernah terlihat pada supernova tipe Ia.

Ketika tim yang dipimpin UChicago mempelajari supernova 2012ca yang tercatat oleh Chandra X-ray Obsevatory, mereka mendeteksi foton sinar-X yang berasal dari tempat ledakan tersebut terjadi. "Meskipun tipe lain Ia dengan bahan circumstellar diperkirakan memiliki kerapatan tinggi yang sama berdasarkan spektrum optiknya, namun kami belum pernah mendeteksi mereka memiliki sinar-X," ungkap rekan penulis studi Vikram Dwarkadas, profesor penelitian di Departemen Astronomi dan Astrofisika.

Ilmuwan UChicago berhasil mendeteksi sinar-X pertama dari supernova misterius tersebut. Jumlah sinar-X yang mereka temukan berukuran kecil dengan jumlah 33 foton ada pengamatan pertama yang dilakukan 1 setengah tahun lalu setelah supernova meledak.

Diperkirakan bahwa kurcaci putih tidak kehilangan massa sebelum meledak. Bahan circumstellar adalah bahan yang berasal dari bintang pendamping di sistem, namun jumlah massa yang diperkirakan sangat besar.

Dwarkadas mengatakan, massa yang dimiliki jauh lebih besar daripada yang diharapkan dari kebanyakan bintang pendamping. "Mengejutkan bahwa sedikit yang bisa dipelajari dari foton. Dengan hanya puluhan dari mereka, kami dapat menyimpulkan bahwa gas padat di sekitar supernova yang ada mungkin menggumpal," ungkap penulis utama dan mahasiswa pascasarjana Caltech Chris Bochenek.

Para peneliti akan mempelajari lebih lanjut untuk mencari sinar-x, bahkan gelombang radio yang keluar dari supernova tipe Ia. Temuan ini diharapkan dapat membantu memahami supernova yang serupa dan bagaimana bentuknya.