Ubah Strategi, Amazon Gabungkan E-Commerce dengan Toko Fisik

JAKARTA – Amazon.com Inc memang tak pernah memberikan jalan bagi para pesaingnya. Perusahaan tersebut mengatakan akan mulai mengurangi harga jual pangan di Whole Foods Market Inc. Strategi ini dibuat untuk menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat.

Amazon menyusun daftar panjang rencana lain untuk menggabungkan aset e-commerce dan pengiriman terkemuka dengan lokasi fisik Whole Foods Market.

“Ini adalah langkah yang cukup berani dan mengesankan pada hari pertama akuisisi, belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Carol Levenson, seoang analis di Gimme Credit.

Pergerakan perusahaan milik Jeff Bezos ini sudah melambung di sektor belanja AS yang dikenal dengan margin laba rana-tipis. Pedagang diskon di Jerman seperti Lidl dan Aldi yang berkembang di AS juga Walmart Stores Inc telah berinvestasi dalam diskon yang lebih banyak.

Harga rendah adalah medan yang sudah lama dikenal oleh Amazon, dan telah beroperasi dengan sedikit profitabilitas selama lebih dari satu dekade.

"Mereka mampu melakukan ini untuk menciptakan pangsa pasar dan lalu lintas. Itu mengerikan bagi orang seperti Kroger. Saham-saham toko kelontong jatuh, dan saham Kroger Co merosot hingga 8%,” ujar Matt Sargent, wakil presiden ritel senior Frank N. Magid Associates.

Diketahui, Amazon juga akan mulai menjual produk bermerek Whole Foods termasuk dari merek 365 melalui situsnya dan juga menerapkan sistem layanan pengiriman cepat seperti AmazonFresh, PrimeNow dan Prime Pantry.

“Ini akan menjadi brutal. Keseluruhan cara kita berbelanja untuk dikonsumsi akan berubah,” kata Scott Mushkin, seorang analis Wolfe Research yang mengungkapkan bagaimana label private Amazon akan mempengaruhi persaingan.

Whole Foods telah berada lebih di 400 lokasi di AS, Kanada dan Inggris yang memberikan raksasa e-commerce jaringan fisik yang luas untuk menjual produk ke lebih banyak pelanggan. Demikian dinukil dari Bloomberg, Jumat (25/8/2017).