Waduh! Lagu Kebangsaan Garuda Pancasila di Dicover Jadi Remix, Kok Bisa?

JAKARTA – Lagu Despacito yang turut dipopulerkan oleh Justin Bieber seketika menyita perhatian pecinta musik di berbagai negara. Netizen ddi beberapa negara termasuk Tanah Air juga turut mencoba peruntungan dengan mengcover lagu tersebut.

Lain halnya dengan mereka yang mengganti lirik lagu Despacito dengan kalimat-kalimat unik, salah seorang anggota TNI AU mengcover lagu Despacito dengan lirik yang nasionalis.

Baca: Keren! Anggota TNI AU Cover Lagu Despacito Bikin Netizen Cinta Indonesia

Tak jauh berbeda dengan anggota TNI AU tersebut, seorang netizen juga mengcover sebuah lagu yang nasionalis. Lagu yang dibawakannya bahkan merupakan lagu kebangsaan bertajuk ‘Garuda Pancasila’.

Uniknya, pria bernama Joshua yang mengcover lagu kebangsaan itu membuatnya menjadi versi remix. Diketahui, cover lagu tersebut ditujukan untuk sebuah event yang akan berlangsung pada 27 Agustus.

Melalui akun Instagramnya – Joshua_march, ia mengunggah video yang menayangkan cover lagu besutannya.

“3 Harian pacaran sama studio buat bikin cover lagu "Garuda Pancasila" versi Ajeb Ajeb... semoga pak @jokowi demen denger nya yak om @egikagi 😂 Lancar lancar event tgl 27 nya ✊🏻!!!Merdeka,” katanya menyertai unggahan videonya.

Baca juga: Waduh! Bendera Indonesia Terbalik, #ShameOnYouMalaysia Jadi Viral

Joshua mengunggah dua video. Satu video yang menampilkan intro untuk cover lagu kebangsaan menjadi remix, dan video lainnya mulai terdengar lirik dari lagu tersebut.

Nada yang terdengar dari video itu memang remix, atau kerap disebut musik ‘ajep-ajep’. Namun lagu yang dipilihnya yang merupakan lagu kebangsaan menuai beragam komentar dari netizen Tanah Air.

Sebagian netizen mengatakan bahwa karya tersebut kreatif.

Baca juga: Astaga! Rekam Kilatan Petir, Pria Ini Hampir Tewas

“Drop nya mantep jiwa bang.. kalo boleh saran, liriknya lebih diperjelas.. keep up the good work,” kata akun yansenchristian.

“ih keren lho musicnya, mungkin lyricnya lebih dominant diperjelas, ini techno musicnya lbh dominant ya. kreatif banget, pro kontra udh biasa, buat ide creative its ok asal digunakan utk hal yg positif aja. bikin rock rhythm mix techno bisa gak hehehe,” ujar netizen stefh2017.

“Keren banget sih kak,” ujar akun

syfaa.zzhr.

“Salah satu expresi kecintaan terhadap Pancasila dan bangsa tercinta ini bisa dengan apa saja...sangat kreatif, yang penting tidak ada lirik yg diubah2.....good job bro,” komentar akun kertawijaya.

Sementara itu, sebagian kalangan netizen lainnya menyuarakan bahwa lagu kebangsaan tak layak dicover menjadi remix.

Baca juga: Juara! Unggul 2-0 dari Kamboja, Tagar TimnasDay dan Indonesia 2-0 Kamboja Dikobarkan Netizen

“Kreatifnya dimana sih ya? Bingung, banyak orang yg buat lagu2 bertema kemanusiaan dan sosial jauh lebih bagus dan kreatif dengan nuansa irama etnik/tradisional pakai aplikasi garage band atau aplikasi lain, kalau lagu ajeb2 mixing amburadul ga enak didenger begitu apa yg mesti dibanggakan ya? Apalagi yg di mixing lagu yang sakral secara kebangsaan, sorry ya kalau berkata jujur utk kritik membangun.. peace,” papar akun erymobile.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAANSetiap orang dilarang: a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan,” tulis akun bengsgkt81.

Sementara itu, netizen dengan akun rezkybims juga berkomentar “@joshua_march Minta tolong sebelumnya, kalo bisa diganti sama lagu yang lain aja karena Garuda Pancasila menurut saya terlalu sakral kalau mau diubah-ubah aransemen lagunya, persoalannya Garuda itu lambang negara dan Pancasila itu dasar Negara jadi kalau menurut saya nilai dari lagu itu sangat besar pengaruhnya dengan identitas negara dan bangsa. Mohon maaf lagi.”

Meski belum lama diunggah melaui akun Instagram, kedua video ini telah menyita perhatian netizen. Dua video tersebut telah tayang hingga lebih dari 7.000 kali. Selengkapnya simak video berikut. (lnm).