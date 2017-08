Nih, Cara Memblokir Panggilan dari iPhone

JAKARTA – Mungkin kadang kala anda mendapatkan panggilan dari kontak yang tidak dikenal. Sehingga hal tersebut membuat anda kurang nyaman dengan berbagai panggilan yang masuk tanpa anda kenal. Bagi anda pengguna iPhone, ada berberapa cara yang bisa anda lakukan untuk memblokir sejumlah kontak tidak dikenal. Namun tidak termasuk pada kontak yang ada dalam iPhone anda tersebut.

Dinukil dari laman MacWorld, berikut ini cara yang bisa anda lakukan untuk memblokir kontak tidak dikenal yang masuk ke iPhone anda. Caranya adalah dengan memiliki menu setting. Kemudian anda pilih Do Not Disturb. Setelah itu tekan tombol Allow Calls From. Jika anda memiliki sejumlah kontak special yang ingin dijaga, anda cukup memiliki menu pilihan option dan All Contacts.

Selain itu, anda juga bisa memilih beberapa kontak dalam iPhone anda untuk di jadikan Favorit. Caranya yakni dengan melakukan menus setting yang sama, kemudian pilih menu Favorit. Tidak hanya itu, anda pun bisa membuat sebua grup dan menaruh kontak-kontak pada iPhone anda jika anda tidak percaya dengan siapa orang-orang yang menghubungi anda. Nantinya kontak tersebut akan disimpan dalam address book.

Atau pun jika anda belum cukup puas dengan menu di atas, anda bisa langsung menghubung Mac 911. Anda bisa langsung menghubungi pihak Mac secara langsung melalui email yakni mac911@macworkd.com termasuk memberikan bukti capture.(afr)