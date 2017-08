Techno of The Week: Saingi WhatsApp Web, Begini Cara Pakai Google Allo di PC

JAKARTA - WhatsApp Web memungkinkan pengguna untuk melakukan chatting di perangkat PC. Fitur pada WhatsApp Web juga dapat dirasakan oleh mereka yang memakai Google Allo.

Seperti diketahui, Google Allo memungkinkan pengguna untuk bercakap-cakap sesama pengguna. Kini, pengguna bisa mengandalkan Allo untuk digunakan di perangkat PC.

Mengikuti jejak WhatsApp, aplikasi pesan Google kini menyediakan versi web untuk Allo. Dengan itu, Anda bisa meletakkan telefon dan melakukan percakapan reguler di komputer.

Seperti dikutip dari Cnet, berikut ini cara pakai Google Allo di PC.

Hubungkan ke Komputer

Cara untuk mengubungkan Allo ke komputer cukup mudah. Anda hanya perlu mengunjungi allo.google.com/web di komputer Anda. Selanjutnya, buka aplikasi Allo di ponsel, slide out menu, dan tap Allo for web. Setelah itu, scan the QR code yang ditampilkan di komputer menggunakan telefon Anda.

Beberapa detik kemudian, akun Allo di ponsel Anda akan disinkronkan dengan komputer.

Hapus dari Komputer

Setelah terhubung ke komputer, kapan pun Anda mengunjungi situs web Allo, Anda akan memuat daftar percakapan. Jika Anda berbagi komputer atau memilih untuk tidak membiarkan akun Allo terbuka di komputer, Anda bisa keluar hanya dengan beberapa langkah.

1. Buka Allo di ponsel

2. Slide out menu dan select Allo for web

3. Tap ikon trash di sebelah browser yang ingin Anda hapus, lalu konfirmasi bahwa Anda ingin sign up.

Halaman web Allo segera kembali ketampilan kode QR untuk masuk ke layanan sekali lagi.