Serial 'Game of Thrones' Akan Dibikin Game, Ternyata Hoax!

JAKARTA - Serial Game of Thrones memang sedang banyak ditonton oleh warga dunia. Saking populernya, tayangan itu menjadi sanderaan hacker untuk memeras stasiun televisi yang menyiarkannya.

Tak sampai di situ, kabar terbaru menyebutkan bahwa Game of Throne akan dibuat dalam versi game. Kabar ini diketahui dari salah seorang penghuni forum NeoGAF yang mengunggah halaman kosong di situs Target.com bertuliskan 'Bethesda: Game of Thrones'.

Unggahan itu pun menimbulkan spekulasi di kalangan netizen yang menganggap bahwa Bethesda akan membuat game adaptasi dari serial Game of Thrones. Pembuat game sendiri hingga saat ini memang belum mengumumkan rencana tersebut.

Bethesda adalah pengembang game dari Fallout, Skyrim, dan game The Elder Scrolls. Di tangan Bethesda, Game of Thrones kemungkinan akan dibuat menjadi game model open-world RPG.

Namun setelah muncul kabar tersebut, pihak Target.com kemudian mengirimkan klarifikasinya. Dalam rilis yang dikutip dari BGR, Jumat (1/9/2017), salah seorang juru bicara mengatakan bahwa hal itu merupakan bukan produk yang sebenarnya.

"Ini bukanlah produk yang sebenarnya, kami memohon maaf atas kebingungan ini," kata juru bicara Target.com.

Berdasarkan laporan Gamespot, game adaptasi dari mirip Game of Thrones tak hanya muncul kali ini saja. Pada 2012 lalu, game berjudul 'Game of Thrones: Seven Kingdoms juga sempat muncul namun tak sempat diwujudkan. Game tersebut sempat dikabarkan mengusung model MMORPG.

