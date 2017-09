Menantang! Konten Baru Battlefield 1 Beserta Dukungan Fitur HDR

CALIFORNIA - Game Battlefield 1 menjadi salah satu game favorit para penggemar game shooter di seluruh dunia. Game tersebut bakal menghadirkan konten baru yang dirilis untuk bulan ini.

Dilansir Thesixthaxis, Jumat (1/9/2017), konten yang dapat diunduh atau downloadable content (DLC) Battlefield 1 kabarnya dinamakan 'In the Name of the Tsar' yang meluncur pada 19 September. Bagi para pemilik Premium Pass, bisa mendapatkan konten itu dua pekan lebih awal.

Konten baru atau seri ekspansi ini meliputi enam peta baru, yang terdiri dari Taritsyn, Volga River, Lupkow Pass, Albion, Galicia dan Brusilov Keep. Selain itu, gamer juga bisa mendapatkan senjata baru, kendaraan, modus game baru Supply Drop dan lain-lain.

Tidak hanya itu, gamer juga bisa menikmati dukungan HDR10 yang ditambahkan dalam sebuah update permainan pada 5 September 2017. Fitur HDR ini juga mendukung baik untuk perangkat konsol maupun PC Windows.

Informasi yang beredar pada April mengungkapkan, Battlefield 1 menghadirkan peta baru yang disediakan oleh developer pada Juni tahun ini. Dalam sebuah gambar yang beredar di internet, peta baru itu tampak memperlihatkan suasana peperangan di malam hari.

"Karena kegelapan jatuh di atas medan perang berlumpur di sekitar Malmaison dan Soupir, baterai Prancis dan Jerman bersiap untuk sekali lagi mendukung pasukan mereka di tanah yang diperebutkan," tulis sebuah keterangan, seperti dilansir Vg247.

Spesifikasi yang Diperlukan untuk Main Battlefield 1

EA telah mengungkap spesifikasi minimum bagi para gamer jika ingin memainkan Battlefield 1 di PC.

Untuk memainkannya, Anda setidaknya membutuhkan komputer dengan prosesor Intel Core i5 6600K atau AMD FX-6350. Selian itu, Anda wajib memiliki RAM minimal 8 GB dan ruang hard Drive 50 GB.

Untuk pengolah grafis, komputer Anda harus menggunakan AMD Radeon HD 7850 2GB dan NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB. Anda juga membutuhkan DirectX 11 dan kecepatan internet minimal 512 KBPS.

Di luar masalah spesifikasi, ‘Battlefield 1’ akan berlatar peristiwa Perang Dunia I. Gamer dapat memainkan beragam senjata klasik yang tersedia pada periode tersebut.

Game ini meluncur pada akhir Oktober untuk platform PC, PS4, dan Xbox One.