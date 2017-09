Mantap! Xbox One Bisa Rekam Game Resolusi 1080p

CALIFORNIA – Awalnya konsol game Xbox One memungkinkan gamer untuk merekam gameplay dalam resolusi 720p di kualitas 30 frame per detik. Pencapaian tersebut diklaim cukup baik, namun masih lebih canggih Xbox One X yang mendukung rekaman gameplay 4K.

Dilaporkan Ubergizmo, Jumat (15/9/2017), Microsoft akan mengeluarkan update yang memungkinkan gamer Xbox One untuk merekam permainan dalam resolusi full HD atau 1080p. Selain itu, pemilik konsol juga bisa menyimpan rekaman mereka ke hard drive eksternal.

Mike Ybarra, Corporate Vice President - Xbox & Windows di Microsoft mengonfirmasi di Twitter bahwa pemilik Xbox One bisa merekam gameplay dalam resolusi 1080p hingga satu jam.

Fitur ini kabarnya baru diluncurkan kepada Alpha Insiders. Ini menandakan hanya pengguna tertentu yang masuk dalam program tersebut, yang dapat menguji fitur anyar itu.

Microsoft diharapkan merilis fitur dukungan rekam resolusi 1080p itu dalam beberapa bulan ke depan.

Sekadar informasi, Microsoft telah menghentikan Xbox One versi asli yang dirilis pada 2013. Perusahaan kini fokus pada Xbox One S dan Xbox One X saat ini.

Website Neowin sebelumnya mengabarkan, layanan streaming musik Spotify terlihat dalam panel Guide Xbox One. Saat mengintip halaman tersebut, terdapat sebuah musik player berlogo Spotify yang sedang dijalankan di background.

Nama dari aplikasi tersebut sendiri terlihat sebagai Spotify Music - for Xbox. Perlu diketahui bahwa layanan tersebut saat ini akan hadir di Windows Store sebagai konversi dari aplikasi Desktop Bridge untuk PC.



Kehadiran Spotify di perangkat Xbox One tergolong telat dibandingkan kompetitornya dari Sony. Play Station diketahui telah memasang layanan tersebut sekira tiga tahun yang lalu. Meski demikian, pengguna Xbox One tentunya akan menunggu kehadiran Spotify di perangkatnya.