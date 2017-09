Techno of The Week: Game Fight of Gods Timbulkan Kontroversi hingga Akhirnya Diblokir Kominfo

JAKARTA - Game Fight of God muncul di platform Steam dan menimbulkan kontroversi karena menampilkan karakter-karakter seperti nabi dan dewa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) sampai melayangkan surat untuk memblokir game tersebut.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada Okezone mengatakan, pihaknya mengirim surat untuk segera dilakukan geo blocking wilayah Indonesia. "Sesuai aturan kami, dalam waktu 2x24 jam mereka harus melaksanakan, kalau tidak, kami akan memblokir distributor channel," terangnya.

Menurutnya, game pertarungan yang satu ini tak layak untuk konsumsi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang beragam dan simbol agama bukan untuk dipermainkan.

"Game ini tidak layak untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Kita merupakan bangsa yang beragama. Simbol-simbol agama bukan untuk dipermainkan. Apalagi pertarungan ini bisa menimbulkan gesek yang berbau SARA," lanjutnya.

Seperti diketahui, game Fight of God mengundang kontroversi di sejumlah negara salah satunya Malaysia. Selain itu, Thailand juga menempuh langkah yang sama untuk melakukan pemblokiran.

Untuk diketahui, game Fight of Gods dipublikasikan oleh PQube. Kominfo meminta PQube untuk melakukan geoblocking terhadap pengguna di Indonesia.

“Mereka (PQube) sudah merespon bahwa ‘game is no longer available for sale in Indonesia’. Tadi jam 3 sore, jawabannya masuk,” kata Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Kemkominfo, Noor Iza kepada Okezone, Kamis (14/9/2017).

Melalui situs YouTube, gamer bisa menyaksikan permainan pertempuran satu lawan satu itu. Karakter petarung yang dihadirkan seperti sosok dewa dalam mitologi Yunani, yakni Athena serta Zeus hingga Anubis, yang dianggap dewa dalam kepercayaan Mesir Kuno.

Video trailer Fight of Gods yang diunggah PQubeGames telah ditonton lebih dari satu juta pengakses YouTube. Video dengan durasi 1 menit tersebut menghasilkan ribuan komentar, sekira 4 ribu like dan seribu dislike.