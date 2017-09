Techno of The Week: Ingin Hasilkan Foto Mengesankan? Ini Hal yang Harus Anda Perhatikan!

JAKARTA - Untuk menghasilkan foto yang mengesankan, pengguna perlu berlatih dan terus mengasah kemampuan. Khusus bagi Anda yang memotret dengan menggunakan kamera smartphone, sejumlah teknik pengambilan gambar bisa Anda perhatikan dalam penjelasan berikut ini.

Pelajari Teknik

Cobalah pelajari komposisi dasar pengambilan gambar, antara lain rule of third yakni garis bantu, framing, angel of view, sudut pengambilan gambar dan pencahayaan.

Perhatikan Pencahayaan

Dalam pengambilan gambar, pencahayaan menjadi salah satu kunci penting, apalagi jika Anda memotretnya dengan kamera handphone. Pencahayaan bisa diatur dengan setting kompensasi exposure.

Mainkan Fokus Lensa

Beberapa kamera smartphone terkini sudah dilengkapi dengan fitur fokus manual. Sehingga, ini akan membantu menciptakan hasil foto yang mengesankan dengan efek bokeh yang mungkin bisa Anda terapkan.

Perhatikan Sudut Pandang

Memerhatikan sudut pandang atau angle pengambilan gambar menjadi salah satu hal terpenting. Dengan menangkap angle foto dari posisi yang tepat, foto tampak memiliki pesan yang kuat.

Atur ISO

Agar setting kamera smartphone kamu bisa setara dengan DSLR, Anda juga bisa mengaturnya pada bagian ISO. ISO merupakan sebuah tingkat sensitivitas kamera kepada cahaya yang ada di sekitar objek.