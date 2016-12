Persiapan Kontes Roboboat Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KTCBN)

Tim kapal roboboat yang tergabung dalam Baranustra ITS mengujicoba kapal tak berawak Astramaya Evo untuk persiapan kontes roboboat di kolam 8 Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) di Surabaya, Jawa TImur, Senin (28/11/2019). Tim kapal roboboat ITS berhasil meloloskan tiga tim untuk mengikuti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2016 yang akan berlangsung di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PENS) pada 29 November-1 Desember mendatang.