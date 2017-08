Ini Robot Karya Siswa Madrasah Aliyah yang Sabet Perak pada Kompetisi Olimpiade Robotik di Amerika Serikat

Siswa Madrasah Aliyah TechnoNatura yang tergabung dalam tim "Never Before" bersama Kepala Sekolah Tras Rustamaji (kanan) mempraktikkan kinerja robot WowWi karya mereka di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/8/2017). Robot WowWi yang diikutsertakan mewakili Indonesia dan bersaing dengan 158 negara lainnya dalam kompetisi olimpiade robotik internasional tingkat SMA "First Global Challenge" pada 16-18 Juli 2017 di Washington DC, Amerika Serikat, itu meraih medali perak Ahmad Lahouri Award untuk kategori robot inovatif dimana pada kompetisi tersebut mampu memisahkan air bersih dan limbah sampah dengan mengunci targetnya yang disimulasikan melalui bola biru dan oranye.