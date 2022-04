Pada Malam puncak Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 yang digelar oleh MNC Portal Indonesia (MPI), Tokocrypto selaku pedagang aset kripto pertama di Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Digital Innovation For Disaster Risk Reduction melalui inovasi Blockchain based CSR Program TokoCare.

Penghargaan ini menjadi pendorong semangat untuk siap Lebih dalam menjalankan berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Rieka Handayani selaku VP of Corporate Communication at Tokocrypto mengungkapkan bahwa TokoCare by Tokocrypto mengusung program CSR yang berbasis blockchain. Di situ pihaknya berkolaborasi dengan berbagai partner, dimana mereka membantu atau men-support kebutuhan oksigen dan berbagai kendala lainnya yang dialami di masa pandemi melalui teknologi blockchain.

(fru)