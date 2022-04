TokoMall by Tokocrypto berhasil meraih penghargaan pada kategori Digital Innovation for Creative Industries dalam ajang Digital Innovation Award 2022 yang diterima langsung oleh Thelvia Vennieta selaku Head of Tokomall.

TokoMall yang merupakan pelopor platform marketplace Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia menjadi tempat atau media untuk seniman atau konten kreator melahirkan serta mempromosikan karya terbaiknya dengan mengakses dan memanfaatkan NFT. Para konten kreator juga bisa mendapatkan sumber pemasukan yang baru, dan hak kekayaan intelektual yang terjamin.Â

TokoMall telah bekerja sama dengan 100+ brand/kreator dan memiliki beberapa fitur menarik bagi brand/kreator, seperti TokoSurprise yang memberikan kesempatan bagi kolektor untuk memiliki barang koleksi digital yang dirilis oleh Mitra Resmi TokoMall. Ada juga Collectible Features, yakni TokoMall hadir di jaringan BNB Chain yang memberikan layanan lebih terjangkau bagi para brand/kreator pemula di ranah NFT.

(fru)