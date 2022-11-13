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Melihat Kendaraan Listrik yang Dipakai pada KTT G20
Indira Arri,
Jurnalis
·
Minggu 13 November 2022 20:18 WIB
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Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi KTT G20 menyiapkan ratusan kendaraan listrik bagi seluruh peserta delegasi selama KTT berlangsung di Bali.
Sedikitnya ada 660 mobil listrik delegasi dan 290 motor listrik yang disiapkan.
(fru)
#
G20
#
Mobil Listrik
#
Ktt G20
#
Bali
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