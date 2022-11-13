Share

Melihat Kendaraan Listrik yang Dipakai pada KTT G20

Indira Arri, Jurnalis · Minggu 13 November 2022 20:18 WIB
A A A
Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi KTT G20 menyiapkan ratusan kendaraan listrik bagi seluruh peserta delegasi selama KTT berlangsung di Bali.
 
Sedikitnya ada 660 mobil listrik delegasi dan 290 motor listrik yang disiapkan.

(fru)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini