JAKARTA – Apabila pengguna mengganti dari satu ponsel ke ponsel lain, maka pengguna memindahkan seluruh data dari perangkat lama ke yang baru. Berikut dua cara untuk memindahkan kontak dari BlackBerry ke Android, sebagaimana dilansir dari forum support BlackBerry.

Melalui Bluetooth

Anda perlu membuka Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings di ponsel Android. Aktifkan Bluetooth dan buat menjadi visible agar bisa dideteksi oleh BlackBerry. Pasangkan kedua perangkat.

Dari layar Home BlackBerry, klik Options > Networks and Connections> Bluetooth Connections. Nyalakan Bluetooth dan pasangkan perangkat tambahkan Android Anda dengan mengeklik "Add a new device" lalu cari.

Pilih perangkat Android Anda dan klik Submit untuk mendorong perangkat Anda. Transfer semua kontak Anda melalui Bluetooth. Sementara itu, pada BlackBerry Anda perlu membuka ke "Perangkat Tersambung" akan muncul sebuah opsi ponsel Android Anda. Tekan tombol BlackBerry dan pilih "Mentransfer kontak"

Otorisasi akses Bluetooth pada perangkat Android dan tunggu hingga transfer selesai. Setelah transfer selesai (Android Phone), buka contacts > More > Import/Export > Select Phone Storage >Next > Select Phone Contact > Next > Import.

Melalui Software

Untuk melakukan transfer data melalui software, Anda perlu mencadangkan semua kontak Blackberry Desktop Software. File yang dihasilkan akan berupa .bbb file.

Setelahnya, Anda perlu mengunduh software Magicberry menggunakannya untuk mengimpor bbb file. Ketika mengimpor file, file yang dihasilkan berupa folder %TEMP%. File ipd ini adalah sumber utama.

File idp tersebut harus diimpor ke software Blackberry Contacts Extractor (http://sourceforge.net/projects/bb-contact-extr/?source=typ_redirect) yang menghasilkan CSV. Bah CSV untuk memenuhi standar Google Import, lalu impor ke Google Contacts, sinkronkan dengan akun Google Android Anda.

(kem)