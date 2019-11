JAKARTA - Di balik kemudahannya, perangkat compact seperti laptop, tablet, dan smartphone, khususnya windows device kini semakin ringkas. Sayangnya, keringkasan perangkat tersebut juga mudah untuk hilang atau dicuri.

Perangkat Windows 10 memiliki sistem keamanan yang memungkinkan penggunanya dapat melacak keberadaan perangkat yang hilang dan mengetahui lokasinya melalui peta, namun sistem keamanan tersebut tidak tersedia untuk perangkat PC.

Dengan bantuan sebuah aplikasi bernama Prey, pengguna widows 10 dapat memantau keberadaan perangkatnya dan menjalankannya sebagai remote. Seperti yang dilansir Techradar, Selasa (26/4/2016), berikut langkah-langkah untuk memonitor perangkat windows anda.

Buat Akun

Langkah pertama yaitu buatlah akun di website Prey. Dengan sekali sign up, Anda bisa melindungi tiga perangkat sekaligus. Bacalah ketentuan yang tertera pada website dan masukan detail yang harus diisi, lalu klik sign up. Anda akan melihat blank map dan informasi bahwa belum ada device yang akan dilacak.

Download Software

Klik download Prey, pilih operasi sistem (minimal XP) kemudian klik Save File. Bukalah file hasil unduhan dan klik Yes ketika muncul pertanyaan apakah Anda mengizinkan untuk membuat perubahan pada perangkat. Klik Next, pastikan untuk menyetujui term dan condition, kemudian klik Finish. Setelah itu, Anda bisa mengatur aplikasi Prey pada perangkat.

Temukan Perangkat

Setelah selesai mendownload, Anda bisa mengatur bahasa yang akan digunakan. Kemudian klik Existing User, masukan email dan password yang digunakan saat sign up di website, setelah itu Anda akan melihat pesan bahwa perangkat telah terproteksi.

Kembalilah web browser, refresh, maka akan telihat device di sebelah kiri. Klik, kemudian Prey akan memperlihatkan di mana lokasi device berada dengan akurat.

Laporkan

Jika Anda kehilangan perangkat, sign in di website Prey menggunakan email dan password yang pertama kali Anda gunakan untuk masuk. Dengan menggunkan aplikasi di Android, Klik nama device yang hilang, klik yang bertanda Yes, My device is Missing.

