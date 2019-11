JAKARTA – Internet tengah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat urban. Bahkan, keberadaan internet pengguna dimudahkan mengakses internet melalui perangkat mobile seperti smartphone.

Smartphone sendiri dewasa ini mulai bervariatif bahkan di antaranya telah memiliki fitur canggih. Namun apa jadinya jika smartphone tersebut tak bisa menghubungkan penggunanya ke internet? Sekadar diketahui, terkadang smartphone canggih sekalipun memiliki masalah dengan konektivitas.

Untuk mengatasi tak bekerjanya konektivitas, ada cara sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, Anda bisa menonaktifkan dan mengaktifkan kembali sambungan. Buka menu Quick setting dengan menggesar ke bawah layar dari atas layar dan pilih ikon WiFi untuk menonaktifkannya.

Jika WiFi tetap disconnects, mungkin Anda belum mengaktifkan Keep WiFi selama sleep option. Setting ini secara otomatis memutus perangkat dari jaringan WiFi untuk menghemat baterai.

Mengatasi hal itu, Anda cukup pergi ke menu Setting, select WiFi, tekan tiga dot di atas kanan layar, dan tekan Advanced. Selanjutnya tekan Keep WiFi di during sleep, dan select Yes/ Always. Demikian sebagaimana dilansir Android Pit, Minggu (1/5/2016).

(din)