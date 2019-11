ASUS belum lama ini meluncurkan Asus Zenpad 8.0 di India dan mulai masuk ke pasar Indonesia. Tablet dari penerus ZenPad 7.0 itu bisa dibilang menjadi incaran gamer smartphone.

Dibekali RAM 3 GB, membuat tablet buatan Taiwan ini mampu melahap game mobile yang berat. Menyasar high-end, namun tablet anyar ini tidak membuat kantong pengguna menjadi bolong.

Dengan spesifikasi yang hampir sama dengan Samsung Galaxy Tab S2 8.0, namun harga Asus Zenpad 8.0 bisa jauh lebih murah. Okezone berkesempatan untuk menjajal kemampuan tablet seri Z380KL garapan Asus ini.

Tampilan

Okezone mencoba Asus Zenpad 8.0 dengan warna putih yang dilengapi lapisan polycarbonate body. Secara sepintas, tablet ini terlihat simpel namun tetap menampilkan sisi elegan. Di bagian depan, layar 8 inci dengan frame stainless steel terlihat mengelilingi pinggiran tablet.

Masih di bagian muka, speaker dengan kualitas dts HD terletak di bagian atas bersanding dengan kamera 2.0 megapiksel. Sedangkan di bagian bawah menempel logo “ASUS” yang mengkilap jika terkena sinar.

Di samping kanan, terdapat tiga tombol untuk mengatur volume dan power. Untuk charger connector, Asus menempatkannya di sisi atas ponsel berdampingan dengan Headphone Jack 3.5mm.

Khusus di bagian belakang, Asus memberikan tekstur bermotif kulit agar tidak licin atau slip saat digenggam. Jika cover belakang dibuka, maka Anda bisa menemukan slot untuk simcard dan micro sd yang bisa diekspansi hingga 64 GB. Di ujung kanan, kamera dengan 8 megapiksel siap mengabadikan momen penting.

Performa

Tablet ini ditenagai prosesor Octa-Core keluaran Qualcomm MSM8928 1,36 GHz. Dengan kemampuan prosesor 8 inti ini memungkinkan kinerja yang lebih hemat daya.

Untuk tampilan gambar yang maksimal Asus Zenpad 8.0 (Z380KL) juga dibekali pengolah grafis Adreno, sehingga tablet dapat memainkan Game 3D atau memutar video resolusi tinggi dengan lebih mulus.

Okezone mencoba memainkan permainan yang lumayan berat. Sebut saja Mortal Kombat X, Need for Speed no limits, Real Wresling, Batman vs Superman, Fantasy Fighter, Crisis Action, dan Vainglory berjalan mulus tanpa hambatan.

Untuk uji benchmark, Asus Zenpad 8.0 (Z380KL) tidak terlalu jelek. Dengan menggunakan alat ukur Geekbench 3 tablet ini mendapat skor 1.847 untuk multi core score dan 471 untuk singlet core score. Sementara dari uji AnTuTu Benchmark, Asus Zenpad 8.0 mendapat nilai 23.730.

Urusan user interface, Asus memudahkan Anda untuk mengatur tampilan Zenpad 8.0 seperti yang dikehendaki. Berjalan dengan Android Lolipop 5.0.2, membuat pergeseran dari satu aplikasi ke aplikasi lain menjadi mudah.

Di tampilan awal, ZenUI memudahkan Anda untuk mengatur short cut dengan tiga tombol yang bisa dikustomisasi. Selain itu, jika ditekan agak lama di layar depan akan muncul “Manage Home” yang lagi-lagi bisa dikustomisasi.

Jika malas untuk menekan tombol power untuk mengaktifkan, Anda cukup mengetuk dua kali di layar. Anda bisa langsung masuk ke menu awal dan bisa langsung menggunakan tablet.

Kemampuan Kamera

Asus Zenpad 8.0 (Z380KL) mengusung kamera utama 8 megapiksel di bagian belakang dan 2 megapiksel di bagian depan. Untuk hasil jepretan maksimal, Asus menambahkan sejumlah software di antaranya mundur cepat waktu, animasi GIF, dan gerak lambat.

Kesimpulan

Untuk Anda yang ingin merasakan pengalaman bermain game di plaform mobile, Asus Zenpad 8.0 layak menjadi salah satu alternatif pilihan. Meski demikian, pengaturan gambar fps juga perlu dipertimbangkan.

Dengan bobot 350 gram, Zenpad 8.0 cukup berat di tangan maupun ketika dibawa di dalam tas. Meski demikian, tampilan dan performa yang mumpuni serta harga yang terjangkau, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membelinya.

Spesifikasi:

Tipe Prosesor:

Qualcomm MSM8929

GPU Adreno 405

Kecepatan Prosessor:

Octa core (Quad 1.36 GHz + Quad 1.0 GHz)

Ukuran Layar: 8 Inch

Tipe Layar: IPS

Resolusi Layar: 1.280 x 800 pixels

Kedalaman Warna: 16M colors

Memori Internal: 32GB Storage, 3GB RAM

Kamera

Primary: 8MP

Secondary: 2MP

Koneksi Nirkabel:

Wi-Fi

Bluetooth v4.0

Antarmuka/Interface:

USB 2.0

3.5mm Audio Jack

Tipe Baterai: Lithium-Polymer

Kapasitas Baterai: 4.000mAh

Model SIM Card: Single SIM (Micro SIM)

Sistem Operasi: Android OS 5.0 Lollipop

