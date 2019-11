JAKARTA - Fenomena Pokemon Go rupanya mulai menjamur di Tanah Air. Meski belum secara resmi datang ke Indonesia, namun para gamer bisa mendapatkannya dalam bentuk APK melalui pihak ketiga.

Meski demam game Pokemon Go mulai menjangkit di Tanah Air, namun tak semua gamer mengetahaui bagaimana cara bermain Pokemon Go itu sendiri. Oleh sebab itu, Okezone merangkum beberapa tips untuk Pokemon Go, yang dihimpun dari Cnet, Rabu (13/7/2016).

Turn Off AR

Dengan mematikan AR akan lebih mudah untuk mengarahkan Pokeball.

Off The Grid

Belajar untuk membaca grid nearby Pokemon. Bagian kiri dalam 3x3 grid yang paling dekat dengan Anda, dan Anda tinggal memilih karakter yang ada pada grid tersebut. Jika Anda tetap menjadi grid terbuka, Anda bisa berhasil melacak pokemen berdasarkan posisi pokemon yang ada di list.

Berada di Depan Kurva

Jika ingin mendapatkan Pokemon, Anda bisa melemparkan curveball. Sebelum melemparkan Pokeball, arahkan di sekitarnya dengan jari Anda sampai berkilau. Kemudian luncurkan pada sudut yang dituju hingga mengenai target Anda.

Lupakan tentang curveball Ricky

Tentu, Anda bisa menaruh bahas Inggris di sana, tapi pendaratan mesti di lingkaran berwarna lebih kecil yang lebih penting. Tahan pada Pokeball sebelum melempar, dan lingakaran akan berkontraksi dan berkembang.

Catch 'em all

Mamanfaatkan liberal item yang Anda dapatkan, karena Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jika CP Pokemon mulai mendekati dan Anda sulit menemukan mereka, Anda bisa memberi makan mereka Razz Berry dan menggunakan Great Balls atau Ultra Balss untuk meningkatkan kesempatan. Tekan ikon tas ketika Anda menatap Pokemon untuk mengakses toko Anda.

(din)