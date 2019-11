JAKARTA - Fenomena Pokemon Go rupanya mulai menjamur di Tanah Air. Meski belum secara resmi datang ke Indonesia, namun para gamer bisa mendapatkannya dalam bentuk APK melalui pihak ketiga.

Meski demam game Pokemon Go mulai menjangkit di Tanah Air, namun tak semua gamer mengetahaui bagaimana cara bermain Pokemon Go itu sendiri. Oleh sebab itu, Okezone merangkum beberapa tips untuk Pokemon Go, yang dihimpun dari Cnet, Rabu (13/7/2016)

Abuse the zoom

Zoom in dan out membuat lebih mudah untuk tap Pokemon liar di atas Pokestop atau salah satu yang telah terbang melewati dalam kereta. Baik menggunakan pinch dua jari klasik atau double tap dan swipe up atau down.

Power Up

Power Go bisa menyedot daya baterai. Modus penghemat baterai (battery saver) dalam menu setting bisa membantu sedikit.

Hard-boiled

Telur menetas berdasarkan seberapa jauh Anda berjalan, membutuhkan 2km, 5km atau 10km tergantung pada jenis telur. Sebagai catatan, ini tidak bisa melacak jika aplikasi sedang tertidur, sehingga jika Anda ingin telur menetas, maka aplikasi harus terus terbuka.

Debu dalam Angin

Anda mendapatkan Stardust dari penetasan telur dan menangkap Pokemon liar. Gunakan mereka untuk meningkatkan CP Pokemon Anda.

Menjaga Tas

Apakah tas Anda penuh? Pertempuran adalah cara terbaik untuk membakar melalui toko Anda dari ramuan dan menghidupkan jika Anda tidak menghapus item untuk membuat ruang lebih Pokeballs. Jika Anda putus asa untuk membuat ruang, basic potions dan revives merupakan cara terbaik untuk menghapusnya.

