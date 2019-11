TOKYO - Game Pokemon Go belakangan menjelma menjadi game diminati hampir oleh seluruh penggemar game di dunia. Namun, terkadang game tersebut kerap mengalami masalah, baik dari server maupun masalah lainnya.

Untuk mengatasi masalah yang acap kali terjadi dalam game Pokemon Go, Okezone memiliki beberapa cara untuk mengatasinya. Berikut ini, tips memperbaiki masalah yang ada di Pokemon Go, sebagaimana dikumpulkan dari Tech Radar, Rabu (26/7/2016).

Tak Bisa Terhubung ke Server

Masalah yang paling umum banyak ditemui dalam game Pokemon Go adalah server sering down, yang artinya banyak orang tidak bisa bermain jika masalah ini terjadi. Hal ini dikarenakan popularitas Pokemon yang melejit, dan ketika sejumlah pemain menghubungkan seluruh dunia, server Pokemon Go bisa berjuang dan gagal. Karena ini masalah server, tidak ada pemain Pokemon Go tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, Anda bisa memeriksa halaman status server Pokemon Go, sehingga membiarkan Anda tahu bagaimana server sedang bekerja.

Pokemon Go Menunjukkan Pokeball Berputar

Jika Anda melihat simbol berputar dari pokeball di sudut kiri atas aplikasi Pokemon Go, maka itu berarti perangkat Anda mencoba untuk mencapai server Pokemon Go. Ikon ini seharunys menghilang beberapa saat, tetapi jika tidak, pergilah ke halaman status server Pokemon Go untuk melihat apakah server berkerja dengan benar.

Pokemon Go Menampilkan "GPS signal not found"

Pokemon Go melacak gerak Anda melalui GPS, sehingga aplikasi harus memiliki koneksi ke fitur GPS di smartphone Anda, sehingga tahu di mana Anda berada. Pokemon Go kadang-kadang secara singkat menunjukkan pesan sinyal GPS tidak ditemukan, sebelum membuat koneksi terjadi. Namun, jika pesan yang tetap ada, Anda perlu memastikan bahwa pengaturan lokasi di ponsel diaktifkan.

Pada perangkat Android, Anda bisa dengan cepat swipe down dari atas ponsel dua kali untuk mengakses menu pengaturan cepat. Di sini Anda akan melihat ikon ‘location’ di bawahnya. Anda juga bisa mengaktifkan pengaturan 'location' dengan membuka aplikasi Setting, tap pada 'location' dan pastikan beralih ke pengaturan ‘on’ dan modus ‘high accuracy’.

Pokemon Go Tidak Bisa Dibuka

Jika Anda tidak bisa membuka aplikasi Pokemon Go sama sekali maka coba restart perangkat Anda dan coba lagi. Jika masih tidak berhasil, maka mungkin ada masalah server, Anda bisa memeriksa halaman status server yang disebutkan di atas untuk melihat apa penyebabnya.

Namun, jika setelah dicek, server dalam keadaan baik dan aplikasi tetap tak bisa dibuka, maka buka toko aplikasi pada ponsel Anda dan cara Pokemon Go. Melihat apakah ada opsi untuk memperbarui aplikasi. Jika itu masih tidak membantu Anda mungkin perlu menghapus dan menginstal ulang Pokemon Go. Perlu diingat, data sebaiknya disimpan dipenyimpanan cloud, sehingga ketika game meluncur secara official maka kemajuan Anda bisa disimpan.

