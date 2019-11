TOKYO - Game Pokemon Go belakangan menjelma menjadi game diminati hampir oleh seluruh penggemar game di dunia. Namun, terkadang game tersebut kerap mengalami masalah, baik dari server maupun masalah lainnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang acap kali terjadi dalam game Pokemon Go, Okezone memiliki beberapa cara untuk mengatasinya. Berikut ini, tips memperbaiki masalah yang ada di Pokemon Go, sebagaimana dikumpulkan dari Tech Radar, Rabu (267/2016).

Lure Module dan Incense Tidak Berfungsi

Jika Lur Module atau Incence tidak berfungsi, coba untuk alihkan smartphone time ke network time. Ini adalah waktu yang menetapkan jaringan mobile Anda, dan tampaknya akan membantu orang memperbaiki masalah Lure dan Incense.

Item yang Dibeli di Pokemon Hilang

Saat bermain Pokemon Go Anda mendapatkan Pokecoin, yang bisa digunakan pada item premium. Anda juga bisa menggunakan mata uang asli untuk membeli PokeCoins, namun terkadang item dan Pokecoins Anda beli itu menghilang. Jika hal ini terjadi, keluar dari akun Pokemon Go Anda dengan menekan ikon pada Pokeball di bagian bawah layar, kemudian ikon setting dan select 'sign out'. Tutup aplikasi Pokemon Go, kemudian reload dan masuk kembali. Item yang hilang atau Pokecoins sekarang sudah muncul kembali.

Trainer Pokemon Tidak Bergerak

Ketika Anda berjalan, Trainer Pokemon bergerak di sekitar peta Pokemon Go juga, namun terkadang Anda menemukan mereka hanya berjalan di tempat. Jika trainer Pokemon Go Anda tidak bergerak, dan Anda tidak bisa membuka setiap menu, maka restart aplikasi. Untuk me-restart Pokemon Go di Android, tap ikon aplikasi Recent di bagian bawah kanan layar. Scroll melalui aplikasi Anda untuk menemukan Pokemon Go, maka tap ikon X di sebelah namanya atau gerakkan jari Anda ke kanan.

Sementara untuk di perangkat Apple, double press Home Button, temukan Pokemon Go dan geser ke atas.

(din)