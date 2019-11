NEW YORK – Seperti yang diketahui, game Pokemon Go biasanya hanya dimainkan secara vertikal, bukan horizontal. Pertanyaannya, apakah bermain Pokemon Go bisa dilakukan secara horizontal?

Game yang tengah populer saat ini, Pokemon Go memiliki persyaratan aneh, di mana pengguna tidak bisa flip ponsel secara horizontal. Nah, secara teknis, Anda bisa flip ponsel Anda secara horizontal saat bermain, tetapi Anda tidak bisa benar-benar bermain game dengan ponsel Anda dalam modus lanscape (horizontal).

Pokemon Go memaksa pemain untuk berinteraksi dengan Pokemon menggunakan telefon dalam modus ptret (vertikal). Tetapi Ada cara yang bisa dilakukan untuk memaksa Pokemon Go bermain dalam modus landscape? Namun untuk trik ini, Anda membutuhkan smartphone iPhone, sebagaimana dilansir Business Insider, Rabu (27/7/2016):

1. Hal pertama dan terpenting, ubah sideway iPhone ke mode landscape saat Pekemon Go berjalan;

2. Kemudian tap Pokeball di bagian bawah layar utama;

3. Pilih Setting di sudut kanan atas (kiri atas Anda mengingat bahwa ponsel dalam posisi horizontal);

4. Scroll down dan select ‘Report High-Priority Issue’.5. Select ‘Yes’ saat ia menanyakan, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya;

6. Telefon Anda akan membuka aplikasi browser internet bawaan dan berjalan menuju situs web dukungan. Tapi Anda tidak akan pergi ke sana. Tekan tombol Home pada ponsel Anda, pilih Pokemon Go sekali lagi

Lalu apakah ini juga bekerja dengan ponsel Android? Menurut apa yang dilaporkan Business Insider, trik ini bisa bekerja di beberapa ponsel Android.

(din)