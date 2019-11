JAKARTA – Smartphone kini memiliki kemampuan yang sangat mumpuni karena dapat menyimpan informasi penting seperti kontak, e-mail data pekerjaan, rincian finansial, bahkan foto-foto yang berisiko jatuh ke tangan orang yang salah.

Melakukan factory reset pada smartphone memang ide bagus, tapi mungkin tak selalu bekerja baik. Pasalnya ketika perusahaan keamanan Avast membeli 20 smartphone Android dari eBay misalnya, ternyata ponsel itu bisa memulihkan foto, pencarian Google, e-mail, pesan teks, dan rincian kontak.

Oleh karena itu, guna memastikannya tetap aman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, terutama saat pengguna berniat menjual smartphone-nya. Berikut ini Okezone rangkum tipsnya, sebagaimana diberitakan Digital Trends, Kamis (4/8/2016).

Bagaimana Factory Reset Bekerja?

Ketika pengguna melakukan factory reset atau kembali ke pengaturan awal pada smartphone Android, seharusnya menghapus bersih seluruh data, namun nyata itu tidak terjadi. Menghapus alamat dari semua data, sehingga tidak lagi tahu di mana disimpan, tetapi hal ini tidak benar-benar overwrite atau menimpa data. Oleh karena itu, mungkin bagi seseorang untuk menggunakan software pemulihan dan mendapatkan data kembali, dan ini cara menghapus data dengan benar.

1. Enkrip Data

Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menghapus data secara bersih adalah dengan cara enkrip data. Pilihan ini built-in di dalam Android, dan mengharuskan pengguna memasukkan PIN atau sandi setiap kali mengaktifkan smartphone. Artinya, siapa pun yang berniat memulihkan data di smartphone itu, memerlukan kunci untuk dekripsinya, dan mereka tidak memilikinya.

Untuk melakukan proses ini, isi penuh baterai smartphone atau biarkan tetap plug-in ke dalam charge saat proses ini berjalan, karena membutuhkan beberapa jam, bergantung pada seberapa banyak data yang dimiliki. Kemudian, proses navigasi melakukan proses ini akan berbeda setiap ponselnya. Namun biasanya, pergi ke Settings > Security > Encrypt Phone. Tapi pada Samsung Galaxy misalnya, pengguna harus pergi ke Settings > Lock Screen and Security > Protect Encrypted Data. Di sini, pengguna juga memiliki pilihan untuk mengenkripsi micro-SD.

2. Factory Reset Protection

Google mengenalkan Factory Reset Protection (FRP) pada Android 5.0 Lollipop sebagai lapisan tambahan keamanan. FRP dirancang untuk menghindari pencuri mencuri ponsel, membersihkannya, kemudian menggunakan atau bahkan menjual ponsel.

Saat factory reset ponsel dengan FRP diaktifkan dan mencoba mengaturnya menjadi perangkat baru, pengguna akan diminta memasukkan nama pengguna dan password akun Google terakhir yang terdaftar pada perangkat. Jika Anda tidak memiliki rincian tersebut, maka ponsel akan tetap terkunci dan Anda tidak bisa mendapatkan akses.

3. Factory Reset Ponsel

Sebelum lakukan ini, pastikan data yang ada di dalam ponsel telah di-back up. Pasalnya, ini akan menghapus segala sesuatu. Caranya, pergi ke Settings > Backup and Reset > Factory Data Reset and Then Tap Reset Phone or Reset Device.

Saat proses ini selesai, data telefon akan dihapus dan dapat dipulihkan dengan dienkripsi, namun harus dideskripsi untuk membukanya.

4. Timpa dengan Data Sampah

Jika ingin memastikan data telah terhapus, pengguna dapat menimpa data dienkripsi dengan data sampah dan kemudian melakukan factory reset lain, maka itu akan menjadi benar-benar mustahil untuk memulihkan data lama. Jika ingin melakukannya, maka hanya perlu memuat sekelompok data dummy ke ponsel hingga storage penuh.

Namun, bisa juga menggunakan aplikasi untuk melakukan hal ini. Ada beberapa pilihan dalam Play Store, misalnya Secure Erase dengan iShredder3.

(din)