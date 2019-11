CALIFORNIA - Facebook baru saja mengumumkan perubahan penting dari WhatsApp. Perubahan aplikasi pesan yang diakuisisi Facebook pada 2014 itu akan segera mulai berbagi nomor telefon dan informasi pengguna.

Perubahan yang dilakukan Facebook itu menandai pertama kalinya WhatsApp secara resmi berbagi data pengguna dengan perusahaan induknya. Hal tersebut merupakan langkah yang juga ditakuti beberapa pengguna sejak akuisisi Facebook pertama kali diumumkan. Beruntung, ada cara untuk menahan data pengguna keluar.

Berikut cara agar Facebook tak dapat melihat data WhatsApp Anda, sebagaimana dilansir Mashable, Jumat (26/8/2016).

Pilihan Pertama

Anda dapat memilih untuk tidak berbagi informasi akun WhatsApp saat pertama kali Anda melihat persyaratan baru layanan. Setelah melihat pemberitahuan bahwa persyaratan layanan telah berubah, Anda perlu menekan ‘read’ untuk melihat dokumen lengkap.

Scroll ke bawah dan Anda akan melihat checkbox yang mengatakan, "Share my WhatsApp account information with Facebook to improve my Facebook ads and product experiences." Setelah melihat tulisan yang mengatakan untuk membagi informasi akun WhatsApp dengan Facebook itu, Anda harus menghapus tanda cetang, lalu tap setuju.

Pilihan Kedua

Jika Anda telah menyetujui persyaratan baru WhatsApp dan berbagi akun, Anda masih bisa memilih keluar atau tidak berbagi informasi asalkan Anda melakukannya dalam waktu 30 hari dari saat pertama kali disepakati. Caranya, pergi ke Setting -Account - Share my account info dan uncheck kotak.

Anda bisa membaca lebih lanjut pembatalan keikutsertaan tersebut pada halaman FAQ WhatsApp.

(din)