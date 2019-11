JAKARTA – Tidak dipungkiri banyak orang di dunia kini mengalami masalah tidur. Kebiasaan tidak sehat itu kini bisa dikurangi jika Anda telah menggenggam perangkat Apple dengan iOS 10.



Dalam update terbarunya, Apple mempromosikan hidup sehati dengan menghadirkan fitur yang disebut Bedtime. Bedtime memastikan Anda mendapatkan tidur yang konsisten dan cukup setiap harinya.



Berikut cara mengaktifkannya.



1. Buka aplikasi Clock.

2. Ketuk ketuk Bedtime.

3. Ketuk Get Started.

4. Pilih waktu bangun yang Anda inginkan dan tekan Next.

5. Pilih hari dalam seminggu untuk alarm Anda dan tekan Next.

6. Pilih berapa banyak jam tidur yang Anda inginkan dan tekan Next.

7. Pilih kapan Anda ingin Pengingat Waktu tidur Anda dan tekan Next.

8. Pilih suara bangun dan tekan Next.

9. Tekan Save di sudut kanan atas layar.





Anda juga akan bisa melihat analisis waktu tidur di bagian bawah layar. Dari sana Anda bisa berapa lama waktu Anda tidur dan apakah Anda cukup konsisten mengatur waktu tidur.

(kem)