JAKARTA - Layar retak sehingga membentuk seperti jaring laba-laba ini kerap terjadi pada pemilik smartphone dengan layar sentuh. Jika hal ini menimpa Anda, apa yang harus dilakukan?

Jika hal ini menimpa Anda, jangan langsung memutuskan menyingkirkan smartphone ini dulu. Anda masih bisa menggunakannya dari PC. Bagaimana caranya untuk me-recover data jika layar Anda pecah tetapi Anda tetap bisa melihat layar?

Menurut AndroidPit, Jumat (29/9/2016), jika touchscreen rusak tetap layar masih bisa bekerja, Anda bisa memperbaikinya dengan menggunakan USB OTG (On The Go) dan mouse yang terhubung ke perangkat Anda. Sebuah USB OTG menghubungkan perangkat mobile Anda ke perangkat lain.

Pada dasarnya, perangkat Android Anda memiliki port mini USB dan Anda perlu menghubungkan ini ke mouse yang memiliki port USB. USB OTG menghubungkan ini bersama-sama. Setelah Anda terhubung mouse, Anda bisa unlock perangkat Anda terlepas dari apakah Anda memiliki pola, PIN atau password.

Sekarang telefon Anda tidak terkunci, Anda bisa menghubungkannya ke komputer dan mentransfer data yang dibutuhkan ke memori microSD atau mengubungkan itu secara langsung ke PC dan mentransfer file di sana.

