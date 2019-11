CALIFORNIA - Menghapus file bisa dilakukan apabila file itu tidak lagi diperlukan atau bahkan hanya memenuhi ruang memori. Saat file itu dihapus, boleh jadi file akan masuk ke recycle bin. Ini masih tetap memakan memori storage Anda.

Berikut tips menghapus file tanpa membuat file itu masuk Recycle Bin, seperti dilansir Wikihow, Jumat (30/9/2016).

Pertama, klik kanan pada icon Recycle Bin dan pilih Properties. Di Recycle Bin Properties, pilih "Do not move the files to the Recycle Bin". Kemudian, klik tombol Ok.

Setelah ini, apabila Anda menghapus file. Maka, file itu tidak akan terkirim ke Recycle Bin, melainkan terhapus secara permanen.

Apabila pengguna ingin mengembalikan ke pengaturan semula, Anda bisa mengikuti langkah yang sama dan hilangkan tanda centang pada opsi "Do not move the files to the Recycle Bin".

(ahl)